Водолей: гороскоп на сегодня, 7 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня главная задача Водолеев — избежать конфликта (а если он случился, то его последствий). Звезды советуют включить инстинкт самосохранения и не рисковать без необходимости: дав волю своему темпераменту, свободолюбию или оригинальности, вы навлечете на себя немало проблем сейчас и в отдаленной перспективе. В ваших интересах проявить общую выдержку, быть корректнее в домашних и других спорах.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Скорее всего, сегодня вы готовы к экспериментам и нарушению привычных правил в общении с любимым человеком. Однако звезды призывают вас к осмотрительности и советуют отложить рискованные действия на другое время. Одинокие Водолеи могут столкнуться с соблазном.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

У Водолеев этот день складывается весьма нестабильно. Вы можете столкнуться с неожиданными обстоятельствами, из-за которых придется вносить коррективы в свои планы. Неблагоприятное время для финансовых инвестиций в коллективные проекты. Могут отказать в обещанной премии. Также это не лучшее время для составления бизнес плана.