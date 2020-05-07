Астрология знаменитости: к юбилею Светланы Светличной

15 мая – юбилей Светланы Светличной, актрисы интересной Судьбы, сыгравшей много разных ролей, но запомнившейся миллионам, главным образом, одной.

Ролью роковой соблазнительницы в картине Гайдая «Бриллиантовая рука».

Сама Светлана Афанасьевна неоднократно высказывала некоторые сожаления по поводу своего участия в этом фильме. Роль красотки-мошенницы, как ей казалось, закрыла ей путь к воплощению серьезных драматических образов.

Напрасные сожаления. Так много актрис вполне талантливых, сыгравших более интересные и разноплановые роли, но которым не удалось даже приблизиться к ее ошеломительному успеху в этом образе. Интересно посмотреть, почему?

Было бы слишком просто списать все на так называемый стриптиз по-советски. Большой успех – это всегда многофакторный альянс.

Посмотрим на карту Ба Цзы актрисы:

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Мы видим, что это личность сильной Янской Земли, которой полезна энергия металла и воды. Металл есть в небесных стволах года и месяца. И сильнее всего он проявляется в годы жизни примерно до 10 лет и в период с 20 до 30 лет.

В год создания фильма актриса как раз находилась в возрасте иньского металла.

Металл для нее – это энергия творчества и самовыражения. И это лучшее, что есть в этой карте.

Но это так называемое «косвенное» самовыражение, которое еще трактуют как «вызов власти» или «убийство мужа». В древнем Китае предпочитали на таких женщинах не жениться. Поскольку «вызов власти» – это всегда слишком смелое самовыражение и поведение.

В данном случае это самовыражение полезно, поэтому в работе оно как раз приветствуется и способствует успеху. И оно редко бывает, что называется, чересчур. Поскольку металл Синь – это, по сути, ювелирное изделие, драгоценность. Ему изначально присуща некоторая тонкость и изысканность, точность и большое внимание к деталям. Вспомнить хотя бы пресловутые «перламутровые пуговицы»…

Именно поэтому Светлана Афанасьевна так часто использует приметные аксессуары и смелый макияж. При этом ей действительно идет то, что на других смотрелось бы слишком вычурно и нелепо. И даже если что-то в ее образе кажется чрезмерно эпатажным, именно ей легко прощается. Благодаря все тому же иньскому металлу, который несет энергию «Небесной благодати». Это звезда, которая освещает человеку путь и дает незримое обаяние и харизму. С ней человеку легко стать популярным и расположить к себе даже недругов.

В Ци Мень Дун Цзя знак Синь часто обозначает преступника или человека, совершившего ошибку. И здесь мы попали в образ знаменитой Анны Сергеевны.

Добавим, что в Доме Жизни актрисы стоит звезда Тянь Пэн. В древнекитайской традиции звезда обозначает Разбойника, а в современной транскрипции – человека, который живет исключительно по своим правилам и не боится рисковать.

Таким образом, мы видим очень удачное совпадение образа, приходящего времени и энергетики актрисы. Это попадание в десятку. Ей стоило играть больше подобных ролей. Но актрисе не повезло с общественным мнением. Что, кстати, видно в карте: ресурсы, к коим относится надстройка, ей не полезны. Считалось, что советская актриса должна стремиться играть другие роли, классические. И нужно избегать шаблонности. Но Ален Делон, к примеру, сыграл много однотипных ролей. И везде был Аленом Делоном.

Так что с этой ролью актрису можно только поздравить. Это большая удача и ярчайший пример того, как с одним незабываемым эпизодом можно навсегда вписать свое имя в историю кинематографа.

Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэн-шуй, Ба цзы, Ци Мень Дун Цзя)