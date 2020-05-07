Влюбленный идиот: как чувства меняют зодиака

Если вы только что познакомились с мужчиной, обязательно уточните его знак зодиака. А наш магический шар расскажет, чего ждать от нового поклонника.

Овен

Влюбленный Овен — это смерч, который, возможно, счастья вам не принесет, но точно запомнится на всю оставшуюся жизнь как потрясение. Этот человек ради вас готов показывать цирковые номера, отменять деловые встречи и грабить банки. Он испытывает все эмоции острее и ярче, чем вы (если, конечно, вы тоже не Овен), поэтому ему надо вас много и регулярно, иначе будут ломки и скандалы. Кстати, отношения с ним — это классический итальянский роман, когда только что он бил посуду, а теперь несет в постель, а вечером ведет в ресторан и по пути срывает несколько звезд. Круто! Но от этой карусели очень скоро начинает слегка тошнить.

Телец

Телец выбирает пару придирчиво, а дальше ведет себя как покупатель на аукционе Sotheby’s: с каждым вашим отказом повышает ставки. Вы ему «нет» — он вам букет цветов. Вы ему еще раз «нет» — он вам кольцо с бриллиантом. Все равно отказываетесь? Тогда получите машину под окна. В какой-то момент сдадитесь, потому что если этот мужчина решил вас получить, он этого добьется. Он даже заплатит «Яндексу» и «Гуглу», чтобы при поиске «рецепт шарлотки» вы получали статьи «10 веских причин выйти замуж за Тельца» и «Тельцы возглавили рейтинг самых надежных мужчин по версии журнала Forbes».

Близнецы

Он отлично синхронизируется с любимым человеком: начинает читать ваши мысли и завершать начатые вами мысли. Допустим, вы сидите на работе и вдруг понимаете, что хотите селедку. Возвращаетесь к ужину, а ваш Близнец ее купил, лучком украсил, картошечку к ней отварил. Или, например, вы когда-то фанатели по «Чайфу», но избраннику в этом не признаетесь, а он внезапно вас тащит на юбилейный концерт группы. Правда, этот уникальный дар, которым обладает Близнец, может оказаться и проклятием для его любых отношений: он так быстро разбирается в людях и понимает их интересы, что ему становится скучно.

Рак

Рак никогда не слышал фразу «Смерть от объятий — все равно смерть». Этот мужчина готов чуть ли не с ложечки вас кормить и зашнуровывать ваши ботинки, если вы показались ему хрупкой и нежной (ему вообще подавай только «истинную женственность»). Поначалу это льстит, но потом выясняется, что Рак начал покупать вам одежду, распланировал ваши встречи с подругами и заранее решил, где вы хотите отдыхать и сколько детей родить. Да, он бесконфликтный домашний тиран. Если попали в его клешни, смиритесь. Он вас заставит жить здоровой правильной жизнью, потому что у него уже заказан банкетный зал для празднования 60-й годовщины вашей свадьбы.

Лев

Это такой сексуальный, харизматичный, интеллектуальный мужчина, что какие бы у него ни нашлись пороки и как бы он ни раздражал вас, вы все равно будете за него держаться. Более того, вы будете выполнять все его требования (спорить себе дороже, потому что в гневе Лев способен плеваться огнем). А почему? Потому что Лев внушит вам мысль, что он идеален, и вам очень повезло, что он выбрал именно вас. И еще потому, что Лев реально сделает вашу жизнь лучше: он вдохновит вас заняться спортом, изменить стиль, получить новую профессию. Отдельным пунктом стоит упомянуть щедрость Льва: его умение дарить подарки по-настоящему раскроется только после завершения официального конфетно-букетного периода.

Дева

К Деве нельзя применить классические представления о любви. Никаких там стихов, билетов в театр, разговоров о луне и звездах не будет. Это все чушь и ерунда. А вот если вы машину поцарапали, если вам помощь нужна, то тут срочно объявится Дева и все за вас сделает. Мужчина этого знака вообще будет возникать чаще всего в те моменты, когда вам плохо: кран потек, визу в Европу не дали, деньги неожиданно закончились. И только не думайте, что Дева все за вас делает из дружеских или, еще хуже, альтруистических намерений. Нет, ему ваша бессмертная душа нужна. И правда, вы со временем поймете, что абсолютно беспомощны, когда рядом нет Девы. И если не любовь, то брак по расчету точно будет удачным.

Весы

С одной стороны, роман с Весами — чистой воды везение. Он не склонен выяснять отношения и читать нотации, ему не особо важно, умеете ли вы готовить и согласны ли до конца дней своих делать генеральную уборку по выходным. Но с другой стороны, надо заранее знать, что вы подписываетесь под вечным стремлением к совершенству. Весы помешаны на тренингах личностного роста, вегетарианстве, защите животных и восточной философии, поэтому вам придется таскаться с ними к психологу, ездить к тибетским монахам на исповедь, обсуждать ваши отношения в духе «как еще мы можем их улучшить?» А для этого или надо железные нервы, или такую же систему ценностей, как у Весов.

Скорпион

Статус «все сложно» хотите? Тогда вам сюда. Когда вам покажется, что Скорпион в вас влюблен (и это на самом деле будет так), он исчезнет. Ему пугают привязанности и обязательства, поэтому он попробует лечиться алкоголем, другими женщинами, ветрами дальних странствий. Если не поможет — вернется к вам. И устроит вам проверку на прочность: будет провоцировать скандалы, устраивать сцены ревности, проявлять скаредность. Это чтобы посмотреть, как вы себя ведете в быту и можно ли вас выдержать ближайшие десятилетия. Пройдете и эту проверку? Тогда он потребует пароли от всего (включая соцсети и банковскую карту). Вы теперь пара, а значит, никаких тайн друг от друга.

Стрелец

Стрельцу нужен партнер и, если точнее, достойный соперник. Если с вами можно соревноваться в том, кто круче целуется, кто дальше высовывается из окна, кто больше зарабатывает, то он останется с вами. На время. А потом его позовут друзья, командировки, приключения. Стрельцу трудно сидеть на месте, почти невозможно представить, что в отношениях сделан окончательный выбор. Ему всегда кажется, что новое хобби, новая работа и новая женщина будут чуточку лучше, поэтому в романе со Стрельцом нет стабильности и предсказуемости. Но, может, это и есть секрет вечной любви?

Козерог

Для Козерога отношения — это стресс. А что если на первом свидании он обольется кофе? А что если его мама будет против свадьбы? А что если на третьем году брака он вдруг потеряет работу и не сможет содержать семью? Перечисляя все риски, Козерог приходит к выводу, что лучше быть холостяком и суровым отшельником. Но план, конечно, никогда не срабатывает. Стоит этому мужчине увидеть симпатичную женщину, как он сразу мечтает о синих занавесочках дома, придумывает имена детям и рисует проект домика у моря на старость. С ролью возлюбленного Козерог обычно справляется слабовато (и все опять же из-за тревожности), но его легко обучить, поэтому в статусе супруга он чаще всего круглый отличник.

Водолей

Водолей влюбляется сразу за двоих. Ему кажется, что он такой неотразимый, такой остроумный, такой романтичный, что вы были очарованы им еще до того, как он сказал: «Привет, крошка! Твоей маме зять не нужен?» А дальше любые ваши поступки Водолей интерпретирует в свою пользу. Отказываетесь от свиданий? Вам нечего надеть, чтобы поразить его воображение. Односложно отвечаете на его пламенные СМС? Значит, от любви совсем рассудок потеряли. При этом Водолей такой простой и веселый парень, что постепенно вы и правда поймете, что он — это лучшее, что с вами могло случиться. Позже вы, конечно, покаетесь в этом. Но сначала вас ждут такие бурные ухаживания, какие не стоит ждать ни от какого другого знака.

Рыбы

Рыбы нацелены найти свою мечту и ни на какие компромиссы не пойдут. Если мужчина-Рыбы сказал, что его избранница будет балериной, которая владеет приемами дзюдо, знает семь иностранных языков и любит комиксы, то никакие призывы к здравому смыслу его не остановят. И пусть ему предстоит перебрать десятки гадких утят, свою белую лебедь он в итоге найдет. А дальше Рыба начнет во всем ей угождать и даже прислуживать, потому что для него любимая женщина — это почти богиня. В отношениях с Рыбами есть только одна угроза: испортить свой характер. И это понятно: когда всем вашим капризам потакают, а ошибки снисходительно прощают, то граница с реальностью слегка теряется.