Весы: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Весы могут смело развивать начинания, к которым почувствовали сильный интерес накануне. Если у вас нет четких планов, звезды советуют довериться моменту или положиться на вкусы окружающих: в этом случае, вы тоже окажетесь на хорошей волне. День удачен для активного отдыха, любви и романтики, а также для участия в неформальных мероприятиях, встречи с друзьями по хобби или мировоззрению.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Несмотря на то, что внешние обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу, настойчивость и бурная активность поможет справиться с задачами в личной жизни. Улучшить настроение одиноких Весов помогут развлечения. Не исключено, что в это время вас ждет встреча с симпатичным человеком.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

У Весов благоприятный день для восстановления гармонии в трудовом коллективе и наведения порядка в делах. Старайтесь делать все спокойно и без спешки. Как только вы начнете нервничать, так сразу все ваши дела пойдут насмарку. Не ставьте себе жестких планов, делайте всё по мере возможности. Наиболее проблемное время для работы в сфере недвижимости: коммунальщики, строители, риелторы.