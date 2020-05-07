Какие опасности поджидают в полнолуние 7 мая

Смотрите видео и узнайте, что не стоит делать в полнолуние 7 мая 2020 года. В полнолуние, когда наш естественный спутник выглядит особенно ярко, люди чувствуют подъём сил и всплеск эмоций. Однако этот же день обычно наполнен непредсказуемыми событиями. 7 мая Луна окажется в знаке Скорпиона, и это сочетание небесных светил астрологи считают одним из самых неблагоприятных. Как предупредить появление проблем в это время, расскажет ролик.

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