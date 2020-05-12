Выберите одну из трех рун и она даст вам жизненный совет

Интуитивно выберите руну. От вашего выбора зависит, какой совет может руна вам дать.

1. Вы решили выбрать первую руну. Она носит название «Дагаз» и символизирует свет. Это означает, что вы обретете новые силы, которые дадут вам возможность достичь новых вершин. Вы трудились достаточно долго и пришло время получить достойную награду. Руна дает вам совет не переживать из-за резких жизненных перемен. Перемены принесут вам много положительных эмоций.

2. Ваш взгляд остановился на второй руне «Алгиз». Данная руна связана с вызовом. Вселенная ставит перед вами серьезные задачи и преграды. Если вы видите, что вам сложно справиться с ситуацией, постарайтесь отпустить ее. Тоже самое касается отношений. Если вам сложно общаться с человеком, не стоит держаться за такие отношения. Тогда в вашей жизни будут благоприятные события и достойные друзья.

3. Ваше внимание привлекла последняя руна «Беркана». Как только вы подходите близко к удачному событию, что-то определенно мешает вам. Эти трудности скоро пройдут. Помните, что многое зависит от вашего эмоционального состояния. Стремитесь к внутреннему балансу.

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