Пожалуй, подлость – слово очень громкое, но как назвать того, кто использует грязные методы при достижении собственных целей? Сегодня мы составили топ-5 самых подлых знаков зодиака. Итак, вот эти подлецы!

Скорпион

Во главе парада – Скорпион. Про его мстительность знают многие, но вот о том, что Скорпионы порой поступают совершенно низко и подло, уведомлены не все. Скорпионы могут наплевать на ваши чувства, на всякую мораль, если на горизонте замаячило что-то, что подстегивает их собственные чувства и обещает огромные деньги.

Рак

Раки все такие мнительные, нежные и ранимые, но именно они способны жестоко предать, если им это по-настоящему выгодно. Своего Раки не упустят, прочно вцепившись клешнями в то, что должно принадлежать им. Даже если пока это принадлежит вам. Даже если забирать это у вас абсолютно, совершенно и бесповоротно подло.

Козерог

Козероги – отъявленные моралисты, но с холодным сердцем они совершат любую подлость, если это поможет им достичь цели. Козероги в принципе настроены на использование любых ресурсов, эгоизм – их второе имя, поэтому не удивляйтесь, если однажды останетесь за закрытой дверью, в которую вы стучали-стучали в надежде на помощь, а Козерог вам ее так и не открыл. Ему не хотелось, погода была не летная, он спал, уходите.

Дева

Девы расчетливы и циничны, словно самые жестокие маньяки, поэтому совершить подлость для них – как чаю утреннего выпить. Конечно, вы должны их довести до белого каления вначале. Но Дев из себя способны вывести даже крошки от печенья в постели, так что будьте уверены, вас есть за что наказать.

Близнецы

Близнецы – это самый беспринципный знак. Они будут мило чирикать об одном, а второй свободной рукой подпишут договор с Дьяволом, так что вы и не заметите. Точнее, заметите, но потом. Когда будет слишком, слишком поздно.

Дарья Лопушкова