Психология богатства: чем бедные отличаются от богатых

Богатые и бедные люди абсолютно идентичны физиологически.

Что их отличает друг о друга, так это отношение к жизни и окружающему пространству. Как же, даже нуждаясь в деньгах, вести себя как успешный человек и притягивать в свою жизнь богатство? Существует несколько базовых установок, которые помогают сформировать вокруг себя ауру финансового благополучия.

Во-первых, бедность – это всегда грязь и разруха. Немытый пол, разбросанные вещи, оборванные обои, текущие краны и грязные окна никогда не позволят вам чувствовать себя богатым. Начните с организации своего ближайшего пространства. Достаточно навести порядок, оклеить стены новыми обоями, заменить смесители, чтобы впустить в свой дом энергию успеха. Богатый человек не позволяет себе жить в беспорядке.

Во-вторых, захламленность блокирует циркуляцию денежной энергии. От вещей, которые годами не используются и только занимают место в вашей жизни, необходимо избавляться. Чтобы привлечь в свою жизнь новую дорогую мебель, качественную обувь, брендовую одежду и современную технику, нужно освободить для них пространство. Внимательно изучите свой дом и выкиньте или раздайте все, что хранится «на всякий случай».

В-третьих, богатые люди разумно экономят, но не доводят этот процесс до абсурда. Откладывая каждую копейку на черный день и не позволяя себе покупать что-то нужное или приятное, вы сами программируете себя на вечную нехватку денег. Застиранное белье (под одеждой же не видно), зашитые носки и колготки (в обуви же не видно), треснутая посуда (ничего же не проливается) препятствуют формированию сознания успеха и достатка.

В-четвертых, обеспеченные люди позволяют себе мечтать. Они не ограничивают себя словами: «Я не могу себе этого позволить». Они верят, что смогут получить все, что желают. Визуализируя свой успех, они настраивают свое подсознание на активные действия. Поэтому, если вы отказываетесь даже представить себя владельцем нового спортивного автомобиля или обладательницей дорогой брендовой пары обуви, вы лишаете себя мотивации.

И наконец в-пятых, богатые люди готовы делиться. Они понимают, что прежде чем что-то получить, нужно что-то отдать. Благотворительность всегда присутствует в жизни успешных и обеспеченных. Чтобы генерировать энергию богатства, можно отдавать напрямую нуждающимся или через специальные организации вещи, которые вы не носите, жертвовать небольшие суммы фондам или взять под опеку одинокого старика соседа.

Богатство начинается в голове. Настроив свое сознание на успех и финансовое благополучие, вы получите стимул к реальным действиям для их достижения.