Что видит кошка, когда смотрит в пустоту

Глаза животных более чувствительные, чем у человека.

Они замечают полутона, малейшие солнечные зайчики, едва уловимое изменение света. К тому же кошки воспринимают окружающую среду с помощью ушей и усов. Даже если питомец не сразу заметил перемещение объекта в пространстве, то усами точно определит изменения. Такая реакция ему дана от природы. Ведь изначально кошки были дикими, а человек их приручил и одомашнил.

Животное может замереть даже от того, что подул легкий ветерок или послышался шорох. Человек на такие вещи даже внимания не обращает.

Когда кошка вдруг замирает на месте и куда-то вглядывается, кажется, что она видит кого-то или что-то. Людям свойственно придумывать разные легенды. Некоторые верят, что кошки способны видеть духов умерших людей.

Иногда мы придумываем разные истории, когда не знаем, как обстоят дела на самом деле. В данном случае выдуманные мифы не имеют ничего общего с действительностью.