5 качеств, которые привлекают слабых мужчин

Многие женщины оправдывают свой выбор мужчины необоснованными доводами.

Но если приходится объяснять поведение своего спутника — значит с ним что-то не так? Значит ли это, что Вы несчастны и хотели ли бы все изменить, но не понимаете, что конкретно делаете не так? Психологи давно нашли ответы на Ваши вопросы и собрали основные качества, которые манят к Вам "токсичных" мужчин. Прислушаетесь ли Вы к ним?

1.Высокая степень понимания

Если Вы все время подстраиваетесь под интересы мужчины без компромиссов, «ломаете» свою психику под другого человека — Вы слишком понимающая.

Вы понимаете, почему он не стремится к заработку, понимаете, что ему нужно время на то, чтобы осознать чего он хочет, пока он просто сидит дома, бесконечно оправдываете его бездействие. К удобству и комфорту, когда ты никому ничего не должен, быстро привыкаешь. От постоянных уступков мужчина расслабляется и с удовольствием садится на Вашу шею. Это не заканчивается ничем хорошим. Пока Вы находите миллион оправданий, параллельно копите обиду и злость, которая выливается неожиданным потоком в будущем.

2. Чрезмерная самостоятельность

Позиция «я все сама» — не вяжется со здоровыми человеческими отношениями. Вы стремитесь работать больше мужчины, все тащите на себе, пытаетесь брать все в свои руки, так как считаете, что сделаете намного лучше. Любые отношения — это союз, кооперация, основанная на совместной деятельности. Слабый мужчина прибежит под Ваше крыло, под Вашу защиту, но зачем он Вам, если за него нужно все делать?

3. Очень старательная натура

Вы неустанно работаете над собой, над отношениями, стремитесь к совершенству и не видите важность привлечения к этому процессу партнера. Ему удобно, что Вы все делаете сама. Это иллюзия отношений. Когда нет обратной связи — это все равно что быть одной.

4. Чрезмерная ответственность

Вы решаете, куда пойти, какой фильм посмотреть, где купить микроволновку, где и кем работать Вашему партнеру.Чрезмерный энтузиазм очень удобен для мужчины, который боится проявлять инициативу. Вы слишком много решаете, передайте пульт управления своему спутнику хоть раз, если он слаб, то сразу убежит.

5. Неуверенность в себе

Низкая самооценка не дает Вам считать себя достойной сильного мужчины. Вы довольствуетесь тем, что есть и не претендуете на большее. Ваш избранник отражает Ваше отношение к себе.