Карты Таро расскажут, какую новость вам стоит ждать в мае

Перед вами находятся волшебные карты. Каждая карта имеет свой уникальный рисунок.

1. Вы выбрали первую карту, так как вам понравился рисунок тюльпанов. Вы вложили много сил в различные сферы. На вашем пути было много трудностей, но вы их преодолели. Эта карта хочет вам сказать, что все сложности останутся в прошлом. В этом месяце вы сможете получить именно ту награду, которую вы заслужили.

2. Вам понравились птицы возле дома, поэтому вы выбрали карту под номером два. Чаще всего вы отказывались от своих желаний, чтобы осуществить желания ваши близких людей. Вторая карта хочет, чтобы в мае вы посвятили свое драгоценное время в первую очередь себе. Пришло время воплощать свои желания в реальность.

3. Вы остановили свой выбор на третьей карте. На ней изображено кольцо, причем с рубином. Вам необходимо запомнить одну истину — вы достойны самого лучшего. Перестаньте испытывать страх и смело идите вперед. В этом месяце вам предоставят хорошую возможность, от которой не следует отказываться.

4. Ваше внимание привлекла последняя карта. На ней вы видите влюбленных друг в друга лебедей. Уже много лет вы размышляете об отношениях с противоположным полом. Май предоставит вам ответы на все волнующие вопросы. Не беспокойтесь! У вас в отношениях будет все хорошо.