Карты Таро: когда в России закончится карантин

Самоизоляция уже перешла все возможные временные пределы, и у всех у нас один вопрос: когда все это закончится?

Мы спросили у карт Таро, когда же наконец снимут карантин в России: выложили 4 карты – на первую половину мая, на вторую, на первую половину июня и на вторую его половину (в надежде, что все закончится все-таки в этих рамках), и вот что вышло.

Первая половина мая – Семерка мечей

Карта ловкости и изворотливости – не похоже, что это знак того, что карантин прекратится. Возможно, карта указывает на послабления в режиме самоизоляции или на то, что люди будут сами пытаться найти выход из той ситуации, которая сложилась.

Вторая половина мая – Восьмерка пентаклей

Карта означает медленное, но верное продвижение. То есть похоже, что именно во второй половине мая начнется решение вопроса о снятии карантина. Еще карта указывает на работу, вполне вероятно, что именно в конце весны начнет открываться все, что закрылось в самом ее начале, и обычные рабочие будни вновь станут реальностью.

Первая половина июня – Двойка пентаклей

Двойка пентаклей – карта гармоничного изменения. Вот это похоже на освобождение! Карта означает состояние, в котором мы делаем тысячу дел одновременно, и настроение у нас легкое, несерьезное. Похоже на опьянение после снятия оков.

Вторая половина июня – Шестерка пентаклей

Это карта помощи от тех, кому есть что дать. Возможно, будут какие-то субсидии на восстановление бизнеса, льготы на коммунальные счета или что-то другое, способное помочь населению снова обрести почву под ногами.

Конечно, расклад Таро – не точный прогноз, но зачастую карты помогают понять что-то очень важное. Будем надеяться, что карантин скоро закончится и жизнь снова заиграет красками!

Дарья Лопушкова