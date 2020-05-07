Карты Таро: когда в России закончится карантин

Самоизоляция уже перешла все возможные временные пределы, и у всех у нас один вопрос: когда все это закончится?
Мы спросили у карт Таро, когда же наконец снимут карантин в России: выложили 4 карты – на первую половину мая, на вторую, на первую половину июня и на вторую его половину (в надежде, что все закончится все-таки в этих рамках), и вот что вышло.
Карта ловкости и изворотливости – не похоже, что это знак того, что карантин прекратится. Возможно, карта указывает на послабления в режиме самоизоляции или на то, что люди будут сами пытаться найти выход из той ситуации, которая сложилась.
Карта означает медленное, но верное продвижение. То есть похоже, что именно во второй половине мая начнется решение вопроса о снятии карантина. Еще карта указывает на работу, вполне вероятно, что именно в конце весны начнет открываться все, что закрылось в самом ее начале, и обычные рабочие будни вновь станут реальностью.
Двойка пентаклей – карта гармоничного изменения. Вот это похоже на освобождение! Карта означает состояние, в котором мы делаем тысячу дел одновременно, и настроение у нас легкое, несерьезное. Похоже на опьянение после снятия оков.
Это карта помощи от тех, кому есть что дать. Возможно, будут какие-то субсидии на восстановление бизнеса, льготы на коммунальные счета или что-то другое, способное помочь населению снова обрести почву под ногами.
Конечно, расклад Таро – не точный прогноз, но зачастую карты помогают понять что-то очень важное. Будем надеяться, что карантин скоро закончится и жизнь снова заиграет красками!
Дарья Лопушкова