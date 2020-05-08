Телец: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Тельцам события этого дня помогут не зацикливаться на своих переживаниях. Изменится общая атмосфера, окружение, настроение партнера или оппонента. Если вы кипите от негодования или беспрестанно обдумываете одну навязчивую мысль, стоит сменить фокус внимания, круг общения или дислокацию. Полезно ненадолго встать на позицию авантюриста, допустить иное развитие событий, взглянуть на дело с юмором.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

В личной жизни Тельцов может произойти немало приятных событий. И, несмотря на то, что они вряд ли будут носить масштабный характер, их влияние вы вместе с любимым человеком будете ощущать еще длительное время. Одинокие Тельцы сегодня могут вести себя излишне самоуверенно.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Несмотря на, в целом, оптимистический настрой, Тельцам будет сложно действовать сегодня в свободном режиме. Могут возникать неожиданные тормозящие влияния, причина которых будет оставаться для вас непонятной, скрытой. Тайные недоброжелатели могут попытаться ввести вам в заблуждение. Наиболее важные дела запланируйте на утро.