Козерог: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Козерогам не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Самое время дать волю скрытой легкомысленной стороне своей натуры, о которой знаете только вы - например, авантюрным или романтическим склонностям. Если вы не можете сидеть без дела и не хотите тратить драгоценное время зря, можно приступить к изучению нового приема или метода, изменить что-то в системе работы или в домашнем укладе.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Скорее всего, Козерогов ожидает довольно сложный день. Отношения с объектом вашей страсти будут держать вас в напряжении из-за непредсказуемости поведения пассии и эмоциональных вспышек обеих сторон. Одиноким Козерогам сегодня стоит заняться достижением душевного равновесия.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

У Козерогов это не лучший день для извлечения прибыли из ресурса недвижимости. Это касается как тех, кто сдает помещение в аренду, так и тех, кто арендует помещения для ведения бизнеса. Возможно, вам придется нести высокие расходы по поддержанию рабочего места в приемлемом состоянии. Не исключено, что ухудшатся условия труда на вашем рабочем месте.