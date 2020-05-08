Близнецы: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Близнецы смогут выйти из круга хлопот или прервать цепь тупиковых размышлений. День даст новую надежную точку опоры, откроет дорогу к сотрудничеству или приятному общению. Вы обнаружите, что все не так уж плохо и другие люди уже сталкивались с вашей проблемой. Внешняя обстановка или другой человек поможет вам увидеть дополнительные (правильные и законные) варианты решения вашей задачи.

Любовный гороскоп на сегодня для Близнецов

Близнецы и их пассия независимо от длительности отношений почувствуют себя так, как будто они только что познакомились. Для устройства личной жизни одиноких Близнецов сегодня идеальное время. Новое знакомство подарит вам ощущение, будто вы знаете этого потенциального партнера уже много лет.

Финансовый гороскоп на сегодня для Близнецов

Сегодня у Близнецов не лучшее время для участия в собраниях, совещаниях и любых иных коллективных мероприятиях, где решения принимаются коллегиально или путем голосования. Некоторые планы придется пересматривать в оперативном порядке. Не пытайтесь ничего скрывать, делать в тайне от других людей – все тайное этого дня обязательно станет явным.