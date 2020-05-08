Лев: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Львы вернут себе чувство юмора, получат поддержку закона или социума. Кто-то протянет вам руку дружеской помощи. Полезно любым способом отвлечься от неприятностей, прервать порочный круг конфликтов или навязчивых мыслей. Хорошо заняться несложным хобби, побыть на природе, поиграть с детьми. Разгрузив таким образом ум и психику, вы и сами увидите свои проблемы в новом неожиданном ракурсе.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Эмоциональность и впечатлительность будут, в основном, мешать Львам укреплять отношения с любимым человеком. Попробуйте вести себя более сдержанно и умеренно выражать свои чувства. Одинокие Львы, сегодня попробуйте вести себя более ярко, чем обычно.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Непросто складываются дела у тех Львов, кто совмещает учебу с работой. Также это не лучшее время для сдачи квалификационных или аттестационных экзаменов. Вы можете вдруг осознать, что уровень ваших знаний недостаточен для того, чтобы ощущать себя настоящим профессионалом. При трудоустройстве вам не помогут документы, подтверждающие вашу квалификацию – для работодателя это не будет иметь определяющего значения.