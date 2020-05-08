Рыбы: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Этот день склоняет Рыб к перебору вариантов, который может оказаться веселым и увлекательным, но неплодотворным занятием. Звезды советуют не ограничиваться расплывчатыми фантазиями и провести пару конкретных экспериментов. Так вы не проведете время впустую, получите материал для сравнений или другой полезный результат - например, сможете кому-то помочь. Важные начинания сегодня не рекомендуются.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Звезды советуют Рыбам сегодня позаботиться, чтобы вторая половинка не испытывала недостатка знаков внимания с вашей стороны. Одиноким Рыбам стоит вести себя активно и не стесняться проявлять свои лучшие качества. Пусть завистники упрекают вас в нескромности.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

У Рыб это благоприятное время для выполнения работы, которую можно завершить в тот же день. Преуспевают в делах все, кто, так или иначе, имеет отношение к недвижимости, к обслуживанию помещений, поддержанию их в чистоте и порядке. Дизайнеры по интерьеры получат выгодные заказы. Можно проводить инвентаризации имеющейся у вас в распоряжении собственности.