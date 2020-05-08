Скорпион: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Скорпионам сегодня не стоит зацикливаться на своих личных привычках и потребностях. Также, нежелательно стремиться к чрезмерной серьезности: веселая игра даст вам гораздо больше. Если что-то не получается, полезно посмотреть, как это делают другие. Не исключено, что вы сможете перенять пару остроумных схем у более ловких коллег или научитесь нестандартному приему у кого-то из своих новых друзей.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Для Скорпионов этот день благоприятствует конструктивному выяснению отношений с любимым человеком. Если вы оба считаете, что подошел к концу определенный этап в жизни вашего союза, начните новый и возьмите все то хорошее, что было между вами. У одиноких Скорпионов есть шансы обрести родственную душу.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

У Скорпионов сегодня не лучший день для того, чтобы подавать свое резюме и проходить собеседование с потенциальным работодателем или представителем кадрового агентства. То, что вы заявите о своих профессиональных качествах, может не соответствовать ожиданиям работодателя. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от вложение в рекламные акции.