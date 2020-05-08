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Весы: гороскоп на сегодня, 8 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня8 мая 2020
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

На Весов сегодня благотворно подействует разнообразие, смена впечатлений, пребывание на свежем воздухе, приток новостей. Хороший день для прогулки, спорта, фитнеса. Успешно пойдет командировка, обучающая и посредническая деятельность. Удачное время для креатива, романтики, коллективной работы. Если вы в новой для себя обстановке, это подходящий момент для осмотра местных достопримечательностей.

Любовный гороскоп на сегодня для Весов

Если вы чувствуете, что вам не хватает естественности и легкости в отношениях с объектом вашей страсти, то сегодня у вас будут возможности для оживления вашего общения. Одиноким Весам стоит избегать встреч, если некоторые обстоятельства создают вам какие-то неудобства.

Финансовый гороскоп на сегодня для Весов

У Весов этот день складывается нестабильно для делового партнерского сотрудничества. Если вы ожидаете от партнеров перечисление денег на свой банковский счет, то сегодня ожидаемая сумма может так и не дойти до вас. Не следует доверять обещаниям других людей и самим давать обещания. Воздержитесь от оплаты покупок онлайн в интернет магазинах.

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