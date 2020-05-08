Отложите выяснение отношений — любовный гороскоп на 9 мая

Почему сегодня звезды запрещают ругаться со второй половинкой?

Овен ‌‌

Для Овнов идеальная тактика в этот день – умение гибко маневрировать между своим мнением и мнением любимого человека. Одиноким Овнам стоит помнить, что готовность менять точку зрения может стать залогом успеха в налаживании личной жизни.

Телец

Постарайтесь избежать прямого противостояния с объектом вашей симпатии, так как вряд ли выяснение отношений позитивно повлияет на ваш союз. Одиноким Тельцам сегодня пригодится их хороший вкус к модной одежде и аксессуарам. Это поможет произвести яркое впечатление на интересующего вас человека.

Близнецы

В этот день звезды не советуют Близнецам концентрировать свое внимание на мелких недоразумениях. Главное – что вы с любимым человеком в целом мыслите схоже. Одиноким Близнецам полезно понаблюдать за кем-либо из представителей противоположного пола.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают, что для многих Раков успехи в личных отношениях сегодня во многом зависят от того, сколько душевного тепла они вложат в общение со второй половинкой. Одинокие Раки могут вновь столкнуться с застарелой проблемой, связанной с бывшим возлюбленным.

Лев ‌‌

Если вы не можете о чем-то прямо сообщить второй половинке, попробуйте намекнуть или подойти издалека. Главное – все-таки донести свое мнение о тревожащих проблемах. Одиноким Львам развитие событий может показаться слишком бурным, но интересным.

Дева ‌‌

Для многих Дев в этот день забрезжит свет в конце тоннеля. Позитивная динамика в ваших отношениях внушает оптимизм. Для одиноких Дев этот день ознаменуется приходом в вашу жизнь новых знакомых. Общение с ними, скорее всего, будет иметь самые благоприятные последствия.

Весы ‌‌

Несмотря на то, что внешние обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу, настойчивость и бурная активность поможет справиться с задачами в личной жизни. Улучшить настроение одиноких Весов помогут развлечения. Не исключено, что в это время вас ждет встреча с симпатичным человеком.

Скорпион

Для серьезного разговора с любимым человеком постарайтесь подобрать более благоприятное время. Сейчас вам стоит сосредоточиться на ослаблении между вами эмоционального напряжения. Не исключено, что одинокие Скорпионы попадут под власть собственных иллюзий.

Стрелец

Постарайтесь не строить воздушных замков, так как вряд ли ваши расчеты в отношении объекта вашей страсти будут точными. Одиноким Стрельцам не стоит форсировать события, происходящие в их жизни, даже если желание двигаться вперед будет очень сильным.

Козерог

В этот день повышенная чувствительность и впечатлительность Козерогов может привести к тому, что взаимопонимание с любимым человеком будет достигнуто не сразу. Излишняя разговорчивость одиноких Козерогов может создать не самое благоприятное впечатление.

Водолей

Вряд ли этот день принесет Водолеям ощущение комфорта в отношениях с объектом вашей симпатии. Скорее всего, вы попадете в какие-то новые для себя ситуации, уладить которые вам будет сложно из-за отсутствия соответствующего опыта. Одиноким Водолеям сегодня пригодится их умение разбираться в людях.

Рыбы ‌‌

Сегодня вы может проявить наблюдательность в отношении пассии. Это поможет вам понять что является причинами событий, а что следствием. У одиноких Рыб может появиться новый объект симпатий или вы можете всерьез задаться целью найти кандидатуру на роль второй половинки.