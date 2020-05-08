Идите навстречу мечте — гороскоп на 9 мая

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце откроет двери сомнениям, духовным поискам, романтике, тайным надеждам.

Всюду будет звучать нота неопределенности. Хорошо иметь нематериальный источник вдохновения, идти вслед за мечтой, идеалом. Можно получить «искру» от музыки, фильма, символического ритуала. Физическую энергию хорошо реализовывать за счет приключений, спорта, социальной работы, политики, общения с идейными единомышленниками или друзьями по хобби, благотворительности и другой деятельности с гуманитарным уклоном, тесного контакта с животными или дикой природой.

Овен ‌‌

День приглашает Овнов к поиску и романтике, усиливает тягу к дальним странам и чужим культурам. Возможен идеализм, повышенный интерес к географии, социологии, политике, философии, разным формам научного познания и духовного роста. Лучше исключить на сегодня любую рутину, не заниматься вплотную бытом и практическими вопросами. Хорошо побыть на природе, организовать поход, пикник, велопрогулку.

Телец

Тельцам лучше вплоть до ночи оставаться открытыми внешним влияниям, копить впечатления. Включенное «периферическое зрение» расширит ваш кругозор, даст пищу уму и материал для сравнений, подскажет нестандартный маневр. Хорошо оказаться в чуть легкомысленной экзотической обстановке. Стоит принять приглашение на пикник или другую тусовку. Возможны минуты рассеянности и иллюзий в финансовых вопросах.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно нравиться окружающим, в том числе, подпитывать к себе романтический интерес. Это позволит вам гармонично вписаться в обстановку, новую компанию или предложенные обстоятельства, адаптироваться к тонкостям чужой культуры или менталитета. Поддерживая активную обратную связь в любви, браке, делах или творчестве, старайтесь не впадать в давние иллюзии по поводу себя и других.

Рак ‌‌

Сегодня многими Раками движут добрые чувства. Нежелательна роль пассивного наблюдателя, благие намерения важно подкрепить делом. Хорошо принять участие в волонтерской программе или неформальной акции, оказать кому-то деликатную услугу. День благоприятен для занятий, связанных с просвещением, целительством, природой, животными. Он размывает формальные рамки и помогает взаимодействию без границ.

Лев ‌‌

Сегодня Львов поддерживает вера, любовь, надежда, красивая мечта, творческое вдохновение. Положительные переживания могут склонить вас к идеализму, не слишком уместному в вашей ситуации. Не стоит никого в этом винить: скорее всего, вы сами рады обманываться и ненадолго уйти в мир приятных вам грез, и в данные сутки вы можете себе это позволить. Хорошо смотреть мотивирующие фильмы, слушать музыку.

Дева ‌‌

В атмосфере этого дня Девам трудно оставаться рационалистами. Велика вероятность уступить чувству, поддаться мечте, искушению или самообману. Если вы безнадежный прагматик, слабость проявит кто-то из вашего окружения. Хороший день для творчества и романтики: тогда вы можете без особых потерь ориентироваться на попутный ветер своих или чужих желаний. Лучше избегать важных решений и крупных трат.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут смело развивать начинания, к которым почувствовали сильный интерес накануне. Если у вас нет четких планов, звезды советуют довериться моменту или положиться на вкусы окружающих: в этом случае, вы тоже окажетесь на хорошей волне. День удачен для активного отдыха, любви и романтики, а также для участия в неформальных мероприятиях, встречи с друзьями по хобби или мировоззрению.

Скорпион

В этот день Скорпионы подвержены тонкому и порой незаметному влиянию окружающей среды. Возможны случайные симпатии, необязательные траты, иллюзии в финансовых, творческих, любовных, культурных или политических вопросах. Вероятна рассеянность, склонность закрывать глаза на опасности и подвохи. Неясно, как расценивать успех: сиюминутные поблажки и бонусы могут обернуться проблемой в дальнейшем.

Стрелец

Сегодня Стрельцы впечатлительны, романтичны, желают нравиться, склонны проявлять слабость по отношению ко всем симпатичным им людям. Непостоянство чувств даст свои преимущества: будет проще подстроиться под чужие капризы и держать интригу. Психологическую гибкость важно сочетать с твердостью действий. Если имеются сомнения в истинности чувств, лучше не торопить события и пока остаться друзьями.

Козерог

Сегодня во многих Козерогах проснется скрытый романтик-идеалист. Может возрасти доверчивость, легкомыслие. Звезды напоминают, что такой настрой делает вас уязвимее, и советуют раскрываться с этой стороны лишь в безопасной обстановке. Вам не стоит заниматься в этот день серьезными вопросами, ответственной работой. Не лучший момент для признания в любви или важного разговора с близким человеком.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям чаще доверять своему чутью в вопросах любви и дружбы. Неразумно упускать удачный шанс, но любой шаг лучше совершать с расчетом на отдаленное будущее. Обстоятельства дня позволяют остановиться на той фазе развития дел и отношений, которая кажется вам наиболее логичной. Есть вероятность ошибки в финансовых делах, не стоит выбирать подарки, делать ставки, взносы.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы склонны бежать от реальности в свои мечты. Что особенно вероятно, если не сделан выбор и длятся колебания. К бегству в иллюзии могут побудить незакрытые гештальты в любви или в такой тонкой сфере, как вера. Также, к эскапизму может толкать финансовая или бытовая неопределенность. В этот день лучше избегать покупок и сделок, важных решений. Обманчивы комфорт, искренность, интимность.