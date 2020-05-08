Не тратьте время зря — финансовый гороскоп на 9 мая

Почему сегодня стоит бережно относиться к рабочему времени?

Овен ‌‌

Сегодня типичные Овны могут быть склонны к импульсивному, самостоятельному поведению. И если вам приходится работать под контролем начальства, то справиться со своими эмоциями вам будет непросто. Желание привнести в работу нечто своё, индивидуальное, может расцениваться начальством как выходящее за рамки самоуправство. Успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.

Телец

Возможно, сегодня Тельцы будут ощущать некие ограничения, препятствующие вашей свободе самовыражения. Старайтесь не контактировать без необходимости с представителями власти и закона. Лучше не подавать исковые заявления в суд. Не нарушайте служебные инструкции – это может негативно отразиться на вашей репутации.

Близнецы

Близнецам в этот день, возможно, придется столкнуться с осложнениями при аналитической работе с информацией. Сложнее всего пойдет этот день для тех, кто работает на компьютере. Возможны сбои в операционной системе, неполадки с выходом в Интернет. Делайте заранее резервные копии документов в электронном виде, чтобы, в случае поломки компьютера, ваши труды не пропали.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам желательно не вести переговоры о сотрудничестве с деловыми потенциальными партнерами. Дело в том, что достигнутые сегодня договоренности могут оказаться непрочными и контрагент может передумать, отказавшись от заявленной позиции. То же самое относится и к подписанию договоров. В сфере услуг проявите выдержку – клиент может оказаться весьма привередливым.

Лев ‌‌

Львам рекомендуется проявить тактичность в отношениях с коллегами. Сегодня в вашем трудовом коллективе складывается нервозная психологическая атмосфера. Труднее всего будет заниматься одним единственным делом, требующим рутинных длительных усилий. Если обстановка позволит, беритесь за мелкие дела, которые можно выполнить быстро и сразу.

Дева ‌‌

У Дев это неблагоприятный день для любых финансовых спекуляций, рассчитанных на быстрое получение материальных выгод. Прежде всего, это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже, торговцам оптовыми партиями товара, работникам пунктов обмена валюты. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от оптовых закупок товара.

Весы ‌‌

У Весов благоприятный день для восстановления гармонии в трудовом коллективе и наведения порядка в делах. Старайтесь делать все спокойно и без спешки. Как только вы начнете нервничать, так сразу все ваши дела пойдут насмарку. Не ставьте себе жестких планов, делайте всё по мере возможности. Наиболее проблемное время для работы в сфере недвижимости: коммунальщики, строители, риелторы.

Скорпион

Сегодняшний день будет складываться достаточно сумбурно для Скорпионов, которым по роду работы приходится много контактировать. Вам будет поступать большое количество разрозненной хаотической информации, среди которой будет мало действительно полезных сведений. Поэтому вы рискуете потратить много времени на неэффективную, пустую работу.

Стрелец

Стрельцы будут склонны тратить деньги с широким размахом, не особенно задумываясь о последствиях. Богатые люди потому и стали богатыми, что умеют считать деньги и не тратить их на пустые нужды. Сегодня у вас будет шанс научиться искусству, тратить деньги, точнее, искусству сохранять и сберегать деньги. Потому что вам будет очень хотеться их потратить, и в борьбе с этим соблазном вы можете выйти победителем.

Козерог

Козерогам в этот день лучше воздержаться от инициативного поведения. Ваше эмоциональное состояние сегодня может оказаться весьма нестабильным. А это не есть хорошо для деловой активности, и в особенности для тех, кто собирается давать старт новым самостоятельным проектам. Для запуска нового нужно иметь не только смелость, но и твердость намерений.

Водолей

У Водолеев хороший день для роста доходов и повышения уровня профессионального мастерства. Вы будете интуитивно чувствовать, что именно и как сейчас надо делать. Поэтому наиболее выгодной тактикой поведения будет решение вопросов по мере их поступления. От деловых встреч пока лучше отказаться. Держитесь подальше от людей с сомнительной репутацией.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам будет нелегко заработать много денег. Возможно, ваши доходы даже снизятся. Вместе с тем, это благоприятный день для взаимодействия с друзьями и единомышленниками. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете оказывать существенное влияние на принятие коллективных решений. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы и научные исследования.