5 народных примет, которые часто сбываются, и их стоит учитывать

Народные приметы и суеверия существуют веками – это означает, что они доказали свою эффективность в повседневной жизни. Почему и как они работают?

Например, такая примет: горят уши или не проходит икота – кто-то сейчас перемывает вам кости. Дело в том, что тонкие тела могут улавливать негатив и пытаются его проявить через тело физическое – показывая, что от него надо избавиться, отторгнуть (как в случае с икотой) или хотя бы обратить на него внимание – если уши горят, значит мы слышим что-то ужасное.

Свои планы и желания держи при себе – иначе не сбудутся. Да, в этом тоже есть смысл – если мы сами не уверены в своей цели и рядом есть завистливые уши, очень легко сбиться с пути или отказаться от намерения. Делиться следует только тем, в чем есть 100% уверенность и готовность отстаивать свое право на обладание желаемым.

Деньги любят счет – также проверено не только мудростью предков, но и современными обучающими технологиями. Умение считать свои доходы и расходы – одна из первых задач, которая ставится перед учениками на курсах по планированию бюджета и улучшению благосостояния. Ведь то, что посчитано, уже не так легко «утечет сквозь пальцы».

Бойся числа 13, особенно если это дата, да еще и пятничная. Дело в том, что число 13 связано с остановкой, смертью, болезнью, и если начинать какие-то новые дела в эту дату, с большой долей вероятности они также и закончатся – проволочками, ошибками, неудачами. Ну а пятница – последний день рабочей недели, кто же начинает что-то грандиозное в последний день?

Нельзя хранить разбитые зеркала, а уж тем более в них смотреться, нельзя есть из разбитой посуды – да, в этом тоже есть смысл. Созерцая свое «разбитое» и искаженное отражение, человек приучается видеть себя искаженно, некрасиво, а затем и жизнь начинает также складываться. С разбитой посудой такая же история – ешь из поломанного, значит и к себе также относишься, и что удивляться, если скоро и окружение начнет соответственно реагировать. Кстати, хождение в рваной и грязной одежде может вызвать похожий эффект – но почему-то это не нашло отражение в народных приметах.

Диана Сабитова