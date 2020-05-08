Тотемное животное: как определить «своего» зверя

Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось иметь защитника из мира животных. Когда тебя защищает дикий (или не очень дикий) зверь, сразу как-то спокойнее. К счастью, такое животное есть, и имя ему – тотемное.

Существуют разные способы определения своего тотемного животного, но мы представим вам самый популярный – по дате рождения. Итак, если вы родились…

С 10 декабря по 9 января, ваше тотемное животное – медведь. Медведь спокойный, вальяжный, стабильный. Помогает он тем, кто может сказать о себе то же самое.

С 10 января по 9 февраля — росомаха. Росомаха наделяет подопечного способностью достигать своих целей – во что бы то ни стало.

С 10 февраля по 9 марта — ворон. Ворон ценит ум и общую развитость – так что остаться непросветленным не получится.

С 10 марта по 9 апреля — горностай. Горностай благоволит тем, кто идет вслед за сердцем. Люди творческие, страстные, настоящие нонконформисты.

С 10 апреля по 9 мая — жаба. Жаба, равно как и медведь, ценит стабильность. Обеспеченное завтра – ее главный фетиш.

С 10 мая по 9 июня — кузнечик. Тем, кого выбрал кузнечик, жизнь будет казаться легкой и сказочной – что бы ни случилось.

С 10 июня по 9 июля — хомяк. Этот тотем будет постоянно создавать ситуации, в которых человеку надо будет выйти из привычного ритма и начать двигаться активнее, чем обычно.

С 10 июля по 9 августа — улитка. Тотемное животное тех, кто ценит дружбу и простые земные радости.

С 10 августа по 9 сентября — муравей. Муравей оберегает простых трудяг, которые очень рьяно защищают то, что им дорого, но и не зарятся на чужое.

С 10 сентября до 9 октября — сорока. Сорока потакает тем, кому не сидится на месте: она любит все яркое, блестящее, необычное.

С 10 октября до 9 ноября — бобер. Это тотем спокойных людей, знающих себе цену. Они не лезут на рожон, но всегда имеют свое мнение.

С 10 ноября до 9 декабря — собака. Пожалуй, тотем самых щедрых людей. Тех, кто дарит себя и свои чувства окружающим, не ожидая ничего взамен – и чаще все же получает вознаграждение от Вселенной.

Помимо этого – довольно простого и незамысловатого – способа, есть и другие. Узнать свое тотемное животное можно, отправившись в зоопарк и выбрав свое животное самостоятельно, по велению сердца. Можно также настроиться и увидеть образ тотемного животного, находясь в состоянии глубокой медитации.

Еще есть метод определения тотемного животного по году рождения, а еще – можно пройти увлекательную процедуру расчет тотемного животного через подсчет произвольно нарисованных черточек, но это уже совсем другая история.

Дарья Лопушкова