Стрелец: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Стрельцы впечатлительны, романтичны, желают нравиться, склонны проявлять слабость по отношению ко всем симпатичным им людям. Непостоянство чувств даст свои преимущества: будет проще подстроиться под чужие капризы и держать интригу. Психологическую гибкость важно сочетать с твердостью действий. Если имеются сомнения в истинности чувств, лучше не торопить события и пока остаться друзьями.

Любовный гороскоп на сегодня для Стрельца

Постарайтесь не строить воздушных замков, так как вряд ли ваши расчеты в отношении объекта вашей страсти будут точными. Одиноким Стрельцам не стоит форсировать события, происходящие в их жизни, даже если желание двигаться вперед будет очень сильным.

Финансовый гороскоп на сегодня для Стрельца

Стрельцы будут склонны тратить деньги с широким размахом, не особенно задумываясь о последствиях. Богатые люди потому и стали богатыми, что умеют считать деньги и не тратить их на пустые нужды. Сегодня у вас будет шанс научиться искусству, тратить деньги, точнее, искусству сохранять и сберегать деньги. Потому что вам будет очень хотеться их потратить, и в борьбе с этим соблазном вы можете выйти победителем.