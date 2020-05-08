Астропрогноз на 8 мая дала волгоградский специалист по звездам

Астролог Ирина Лавочникова рассказала, чего стоит ожидать представителям разных знаков зодиака в этот день.
Овен
Сегодня прояснятся денежные вопросы, пишет Rodgor.ru.
Телец
В этот день удастся понять настоящие причины конфликтов с близкими.
Близнецы
Не стоит перетруждаться: есть риск сгореть на работе.
Рак
Пора понять свои истинные устремления.
Лев
Рассеется туман в рабочих вопросах.
Дева
Свою силу знаний стоит направить в творческое русло.
Весы
Сегодня важно переосмыслить финансовые траты.
Скорпион
В этот день придет понимание какого-либо аспекта в отношениях.
Стрелец
Стоит переосмыслить свои доходы и потраченные на работу силы.
Козерог
Истинные желания станут понятны благодаря интуиции.
Водолей
Сегодня могут решиться некоторые вопросы по поводу удаленной работы.
Рыбы
Будущее станет несколько определеннее.
Отметим, этот прогноз – общее астрологическое описание текущей транзитной ситуации на небе, индивидуальное влияние можно понять только с помощью персонального гороскопа.
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Алеся Котова, Алина Алещенко. Фото: pixabay.com.