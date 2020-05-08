Астропрогноз на 8 мая дала волгоградский специалист по звездам

Астролог Ирина Лавочникова рассказала, чего стоит ожидать представителям разных знаков зодиака в этот день.

Овен

Сегодня прояснятся денежные вопросы, пишет Rodgor.ru.

Телец

В этот день удастся понять настоящие причины конфликтов с близкими.

Близнецы

Не стоит перетруждаться: есть риск сгореть на работе.

Рак

Пора понять свои истинные устремления.

Лев

Рассеется туман в рабочих вопросах.

Дева

Свою силу знаний стоит направить в творческое русло.

Весы

Сегодня важно переосмыслить финансовые траты.

Скорпион

В этот день придет понимание какого-либо аспекта в отношениях.

Стрелец

Стоит переосмыслить свои доходы и потраченные на работу силы.

Козерог

Истинные желания станут понятны благодаря интуиции.

Водолей

Сегодня могут решиться некоторые вопросы по поводу удаленной работы.

Рыбы

Будущее станет несколько определеннее.

Отметим, этот прогноз – общее астрологическое описание текущей транзитной ситуации на небе, индивидуальное влияние можно понять только с помощью персонального гороскопа.

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