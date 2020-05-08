Мужчины каких знаков зодиака просто невыносимы в быту

Наверняка многие замечали, что некоторых людей бесполезно приучать к порядку и показывать хороший пример.

Им просто комфортно жить в «творческом беспорядке», и они не понимают, что не так в их повседневном быту. Астрологи назвали три знака зодиака, мужчины которых никогда не изменятся, в их квартире всегда будет беспорядок.

Овен

Мужчина-Овен просто даже не замечает, что мусор буквально сыпется из него. Создается ощущение, что он носит его в своих карманах и всюду подкладывает. То фантик от конфетки, то гора бокалов на письменном столе, а то даже шелуха от семечек. Причем он не чувствует своей вины, по его мнению, все в норме. Про его носки, которые могут находиться в любом конце комнаты, лучше и не вспоминать.

Стрелец

Стрелец всегда отвечает однозначно: «Я не виноват, я не специально». Он даже не осознает, что создает вокруг себя бардак, ему и в нем уютно. Кресло завалено одеждой, грязные вещи в вперемешку с чистыми. С таким мужчиной ужиться будет непросто. Или нужно любить его беспамятно и не замечать его недостатков, или же женщине нужно иметь стойкий характер и терпение, чтобы постоянно наводить порядок. Прекрасно Стрелец уживется с той барышней, которая сама не придает большого значения комфорту и уюту.

Козерог

Из горшков с цветами торчат окурки, на блюдце в кухне заплесневелый помидор, а на грязных футболках в кресле спит кот. Все требования к чистоте Козерог-мужчина рассматривает как мещанство, ему и так комфортно, зачем напрягаться и делать лишние движения. Если Козерог не сможет найти себе терпеливую подругу, то вряд ли ему удастся надолго с кем-то задержаться. Семейная лодка легко может разбиться о некомфортный быт.

Некоторые женщины часто берут инициативу в свои руки и стараются перевоспитать этих мужчин, но стараются они напрасно. Все дело в том, что представители этих знаков просто не понимают, что такое идеальный порядок, им просто некомфортно жить в стерильных условиях.