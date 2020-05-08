Майские коты: 3 знака зодиака, которые могут изменить вам с другой

Мужчины, на которых не рекомендуют полагаться астрологи!

Весы

Знак зодиака сам говорит за себя. Не ждите от мужчин-Весов определённости, честности и открытости в отношениях. Они сами не знают, чего хотят. Сегодня — это большая и светлая любовь навсегда, завтра — большая семья, а послезавтра они — одинокие бродяги любви. Поэтому ждать от мужчин-Весов верности тоже не стоит. Трудно рассчитывать на человека, взгляды на жизнь которого меняются чаще, чем успевают двигаться минутные стрелки часов.

Близнецы

Возможно, вы никогда и не узнаете об адюльтере, если не станете глубоко «копать». Близнецы заметают следы всех своих плохих поступков. Однако это совсем не означает, что мужчины этого знака кристально чисты перед вами. Вообще, у мужчины-Близнеца есть магнетический дар вселять в женщину уверенность в завтрашнем дне, в том, что она счастлива, защищена и спокойна. И ощущения эти не ложны, близнецы действительно отличные мужья. С одним вот только изъяном. Но тут уж, как говорится, на вкус и цвет...

Дева

Мужчин-представителей знака астрологи вовсе не относят к категории моногамных. И это была бы половина беды. Но им ещё и не стыдно! Девы привыкли жить для себя, во имя себя и ради себя. Они делают то, что хотят, ни перед кем не отчитываются и никто им не указ. Даже если это любимая женщина, нравственность и мораль в одном лице. Ждать от Девы верности совсем не стоит, об этом надо помнить, начиная отношения с представителями данного знака.