Самые скупые знаки зодиака

Взаимоотношение с материальным, наверное, – одна из самых горячих тем, которые так или иначе поднимаются в человеческих отношениях: это актуально и на работе, и в личной жизни.

Хорошо бы заранее понимать, чего ожидать от нового начальника или нового знакомого? Кто этот человек – транжира, легко расстающийся с деньгами, или скупердяй? Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью астрологии.

Начнем с Тельцов. Именно представители этого знака славятся своим умением пожить за чужой счет, а сами платить не любят. Можно ли считать это скупостью? В некотором роде – да, но, скорее, здесь речь идет о приспособленчестве и умении построить мир так, чтобы получать желаемое, самому при этом не вкладываясь. Ну, или правильнее сказать – не вкладываясь финансово, ведь на установление контактов, уговоры и произведение впечатления тоже уходит немало энергии.

Скорпион – еще один знак зодиака, которого могут обвинить в жадности, но, возможно, это не совсем заслуженно. Скорпион – практичен и это означает, что ему жалко денег на «пустые» траты, а не то, что ему жалко их на все подряд. Если, например, Скорпиону хочется порадовать близкого человека, он не поскупится, а вот пойти погулять без цели или потусить ради тусовки – это вряд ли про него.

И Дев тоже иногда обвиняют в прижимистости, но тут дело скорее в том, что им интересно и приятно тратить деньги на себя любимых, а вот насчет окружающих они еще 100 раз подумают. И не стоит забывать о том, что если Дева чего-то по-настоящему захочет, она себе отказывать не будет, но и на первую попавшуюся вещь тоже не кинется, «у всех есть и мне тоже надо» - точно не про этот знак зодиака.

А звание Короля скупердяев или, вернее, скупого Рыцаря, обычно единогласно вручается Козерогам. Вот уж кто является экономом из экономов, у него каждая копейка на счету. Он просчитывает и анализирует все на 100 шагов вперед, на случай внезапного кризиса или «черных» дней. Да и вообще, некогда ему отвлекаться на всякую ежедневную мелочь, в виде новых шмоток или последних моделей телефона, все равно вряд ли он найдет время насладиться этими приобретениями.

Диана Сабитова