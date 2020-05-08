5 женских знаков, которые влюбляются не в мужчину, а в его деньги

Познакомиться с особенным человеком — большая удача, а если он еще богатый и успешный — это удача вдвойне.

Именно так думают женщины следующих пяти знаков зодиака, влюбляющиеся только в состоятельных и успешных мужчин.

1. Стрелец. Женщины-Стрельцы любят свободу, не многие из них предпочитают ежедневно посещать работу, особенно — нелюбимую. Именно поэтому представительницы знака влюбляются в финансовое положение спутника, ведь это может повлиять на их быт. Разве не мечта, путешествовать, избегая рутины.

2. Козерог. Женщины этого знака практичны, а разве может быть что-то менее практичное, чем счет в банке. Козерог нет тот, кого можно привлечь романтикой и мечтами. Перед ним стоят реалистичные цели. Даже несмотря на то, что финансовое положение — не самая привлекательная тема для общения, женщины-Козероги вполне могу заговорить об этом даже при знакомстве.

3. Скорпион. Представители знака не могут ни любить деньги. Однако можно заметить, что женщины-Скорпионы умеют зарабатывать. Встретить любовь для них счастье, но лучше, если она еще и укрепит финансовое положение. Навряд ли таких женщин привлечет мужчина, не умеющий зарабатывать.

4. Телец. Чтобы завоевать сердце женщины-Тельца надо быть готовым раскошелиться на дорогое вино, ведь она любит роскошь. Для тактильной и чувственной представительницы знака нужно все самое лучшее в жизни. О ней необходимо не просто заботится, а баловать. Это неудивительно, ведь знаку покровительствует Венера. Женщина-Телец становится мягкой, если понимает, что ее спутник состоятельный человек.

5. Лев. Женщины-Львы плохо скрывают, что их не привлекает роскошь. При выборе мужчины, они обращают внимание на его одежду, машину и даже на то, какой ресторан он предпочитает. Для этих женщин большую роль играет статус. У них высокие стандарты. Они несомненно признаны королевскими особами.