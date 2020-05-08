Почему могилы светятся ночью

Во все времена свечение на кладбищах вызывало у людей одновременно любопытство и суеверный ужас. Существует несколько версий, почему могилы светятся.

Свечение почвы – это природное явление, получившее название «болотные огни». Свет бывает разного цвета: белый, зеленоватый или желтый, похожий на пламя свечи, и идти он может как с самой поверхности земли, так и располагаться на высоте приподнятой руки.

Если рассматривать это явление с точки зрения физики, то при разложении организма происходит расщепление его белковых соединений до свободных аминокислот, а распад аминокислот, в свою очередь, сопровождается образованием газов: метана, сероводорода, дифосфина и других. Дифосфин имеет свойство самовоспламеняться при комнатной температуре, при этом запуская реакцию окисления газа фосфина, который также воспламеняется, что и приводит к свечению в темноте. Однако, для такой цепочки реакций необходимы определенные условия, возникающие не так уж часто. Бытует также предположение, что свечение вызывается биолюминесценцией, то есть свет идет от природных источников: светлячков, грибов, или других организмов.

Историки говорят, что у древних славян подобные «огоньки» называли «блудничками» и считалось, что это неуспокоенные души грешников приходят к людям и губят их, увлекая за собой в леса и болота. Для защиты использовались крестные знамения, специальные наговоры и обрызгивания мест появления этого феномена святой водой.

С точки зрения европейских эзотериков, таким светом дают о себе знать души умерших насильственной смертью. Предполагается, что эти несчастные не могут найти дорогу в загробный мир и скитаются по земле, постепенно растворяясь в воздухе. Увидеть такое свечение считается дурной приметой несмотря на то, что реальной опасности оно не представляет.

Поскольку точного объяснения этому феномену до сих пор нет, Фонд исследования аномальных явлений в США провел собственное расследование. Расставленными на кладбищах камерами, были зафиксированы случаи свечения, идущего из-под бетонных плит, а также на местах древнейших индейских захоронений. Свидетельства исследователей фиксируют «болотные огни» по всему миру, но четкого объяснения они также дать не смогли.

Каждый из нас сам решает, в какую из этих версий верить.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог