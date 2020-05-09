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Козерог: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня4 часа назад
Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня во многих Козерогах проснется скрытый романтик-идеалист. Может возрасти доверчивость, легкомыслие. Звезды напоминают, что такой настрой делает вас уязвимее, и советуют раскрываться с этой стороны лишь в безопасной обстановке. Вам не стоит заниматься в этот день серьезными вопросами, ответственной работой. Не лучший момент для признания в любви или важного разговора с близким человеком.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

В этот день повышенная чувствительность и впечатлительность Козерогов может привести к тому, что взаимопонимание с любимым человеком будет достигнуто не сразу. Излишняя разговорчивость одиноких Козерогов может создать не самое благоприятное впечатление.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Козерогам в этот день лучше воздержаться от инициативного поведения. Ваше эмоциональное состояние сегодня может оказаться весьма нестабильным. А это не есть хорошо для деловой активности, и в особенности для тех, кто собирается давать старт новым самостоятельным проектам. Для запуска нового нужно иметь не только смелость, но и твердость намерений.

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