Деньги придут из ниоткуда — финансовый гороскоп на 10 мая

Сегодня деньги будут приходить отовсюду. Главное — не пропустить этот момент.

Овен ‌‌

У Овнов хорошее время для карьеры. Сегодня начальство будет всячески вам благоволить, помогать, поддерживать. Особенно это отразится на уровне ваших доходов. Если вы работаете индивидуально и выполняете заказы, то ваш труд обязательно будет востребован и хорошо оплачен. Также это благоприятное время для дополнительной подработки.

Телец

У Тельцов это исключительно удачный день для старта личных инициатив, реализации своих замыслов. Если вы давно готовили к старту некий проект, то именно сегодня и надо его начинать. В этом случае ваша инициатива получит большую поддержку и развитие. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников. Активнее обменивайтесь опытом.

Близнецы

Близнецы в течение дня могут получать важные сведения. Особенно это имеет значение для бизнесменов и предпринимателей, имеющих неплохие доходы. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес и дальше преуспевал, то сегодня звезды советуют вам поделиться с теми, кто нуждается в финансовой поддержке. Не проходите мимо тех, кто просит о помощи.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день благоприятствует построению долгосрочных и среднесрочных планов на будущее. Не гоняйтесь за мелкими сиюминутными выгодами, думайте о перспективе. Также сегодня вам могут сообщить о выплате премии или какого-то бонуса с места основной работы. Успешно проходят служебные командировки.

Лев ‌‌

Если Львы заняты поисками работы, то сегодняшний день обещает вам удачу. Звоните незамедлительно по тем объявлениям, которые вас заинтересуют, приходите на собеседования, рассылайте резюме – небесные силы объединятся для помощи вам в этом. Успех ждет тех, кто идет прямо к цели. Успешно поработают руководители – можно оптимизировать бюджет и делать кадровые перестановки.

Дева ‌‌

Это благоприятный день для тех Дев, кто работает в рекламном или издательском бизнесе. Также вы преуспеете в тех делах, которые предполагают творческую деятельность и конкурентную борьбу. Например, вы вполне можете достигнуть призовых мест в кастингах, конкурсах и т.д. при профессиональном обучении вы сможете успешно сдать экзамены.

Весы ‌‌

Сегодня звезды ждут от Весов готовности пойти на риск, если ситуация того требует. Это прекрасное время для проведения финансовых операций, открытия банковских счетов, оформления ссуды или покупки товаров по кредитной карте. В вашем распоряжении появятся дополнительные финансовые ресурсы. Также вы сможете приобрести много полезных практических навыков в текущей работе.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов исключительно удачный день для ведения переговоров о деловом партнерском сотрудничестве. Подписанные договора будут очень выгодными для вас и принесут вам новые доходы. Также это хорошее время для деловых встреч, обсуждения актуальных вопросов и работы с документами. Можно пробовать себя в новых видах деятельности.

Стрелец

Этот день больше благоприятствует тем Стрельцам, кто работает по найму и занимает подчиненные должности. Старайтесь тщательно спланировать свою работу, используйте рационально рабочее время, и тогда ваши доходы будут расти. Отношения в трудовом коллективе складываются доброжелательные. Обязательно доводите начатые дела до полного завершения.

Козерог

Козероги смогут привнести частичку своей индивидуальности в свою работу. Сегодня преуспевают работники профессий, призванных сделать жизнь людей приятнее и красивее. Прежде всего, это касается работников салонов красоты, фитнес-клубов, концертных залов, ресторанов и туристических агентств. Также вы можете рассчитывать просто на финансовую удачу.

Водолей

Это хороший день для тех Водолеев, кто в своей работе имеет отношение к недвижимости, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и семейному бизнесу. Также это благоприятное время для работы на дому. Звезды советуют вам доводить до полного завершения все начатые дела. Ориентируйте себя на выполнение той работы, которая будет наиболее оплачиваемой.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы смогут успешно урегулировать многие вопросы благодаря использованию имеющихся деловых связей. Также это хорошее время для наработки новых связей, встреч, поездок, контактов. Легко и быстро пойдет работа с деловыми документами. Вы будете способны решать нестандартные задачи. Вы сможете одновременно выполнять несколько дел в параллельном режиме.