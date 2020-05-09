Дева: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

В атмосфере этого дня Девам трудно оставаться рационалистами. Велика вероятность уступить чувству, поддаться мечте, искушению или самообману. Если вы безнадежный прагматик, слабость проявит кто-то из вашего окружения. Хороший день для творчества и романтики: тогда вы можете без особых потерь ориентироваться на попутный ветер своих или чужих желаний. Лучше избегать важных решений и крупных трат.

Любовный гороскоп на сегодня для Девы

Для многих Дев в этот день забрезжит свет в конце тоннеля. Позитивная динамика в ваших отношениях внушает оптимизм. Для одиноких Дев этот день ознаменуется приходом в вашу жизнь новых знакомых. Общение с ними, скорее всего, будет иметь самые благоприятные последствия.

Финансовый гороскоп на сегодня для Девы

У Дев это неблагоприятный день для любых финансовых спекуляций, рассчитанных на быстрое получение материальных выгод. Прежде всего, это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже, торговцам оптовыми партиями товара, работникам пунктов обмена валюты. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от оптовых закупок товара.