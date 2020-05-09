Водолей: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня звезды советуют Водолеям чаще доверять своему чутью в вопросах любви и дружбы. Неразумно упускать удачный шанс, но любой шаг лучше совершать с расчетом на отдаленное будущее. Обстоятельства дня позволяют остановиться на той фазе развития дел и отношений, которая кажется вам наиболее логичной. Есть вероятность ошибки в финансовых делах, не стоит выбирать подарки, делать ставки, взносы.

Любовный гороскоп на сегодня для Водолея

Вряд ли этот день принесет Водолеям ощущение комфорта в отношениях с объектом вашей симпатии. Скорее всего, вы попадете в какие-то новые для себя ситуации, уладить которые вам будет сложно из-за отсутствия соответствующего опыта. Одиноким Водолеям сегодня пригодится их умение разбираться в людях.

Финансовый гороскоп на сегодня для Водолея

У Водолеев хороший день для роста доходов и повышения уровня профессионального мастерства. Вы будете интуитивно чувствовать, что именно и как сейчас надо делать. Поэтому наиболее выгодной тактикой поведения будет решение вопросов по мере их поступления. От деловых встреч пока лучше отказаться. Держитесь подальше от людей с сомнительной репутацией.