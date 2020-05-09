Скорпион: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

В этот день Скорпионы подвержены тонкому и порой незаметному влиянию окружающей среды. Возможны случайные симпатии, необязательные траты, иллюзии в финансовых, творческих, любовных, культурных или политических вопросах. Вероятна рассеянность, склонность закрывать глаза на опасности и подвохи. Неясно, как расценивать успех: сиюминутные поблажки и бонусы могут обернуться проблемой в дальнейшем.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Для серьезного разговора с любимым человеком постарайтесь подобрать более благоприятное время. Сейчас вам стоит сосредоточиться на ослаблении между вами эмоционального напряжения. Не исключено, что одинокие Скорпионы попадут под власть собственных иллюзий.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодняшний день будет складываться достаточно сумбурно для Скорпионов, которым по роду работы приходится много контактировать. Вам будет поступать большое количество разрозненной хаотической информации, среди которой будет мало действительно полезных сведений. Поэтому вы рискуете потратить много времени на неэффективную, пустую работу.