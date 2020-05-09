Овен: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

День приглашает Овнов к поиску и романтике, усиливает тягу к дальним странам и чужим культурам. Возможен идеализм, повышенный интерес к географии, социологии, политике, философии, разным формам научного познания и духовного роста. Лучше исключить на сегодня любую рутину, не заниматься вплотную бытом и практическими вопросами. Хорошо побыть на природе, организовать поход, пикник, велопрогулку.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

Для Овнов идеальная тактика в этот день – умение гибко маневрировать между своим мнением и мнением любимого человека. Одиноким Овнам стоит помнить, что готовность менять точку зрения может стать залогом успеха в налаживании личной жизни.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

Сегодня типичные Овны могут быть склонны к импульсивному, самостоятельному поведению. И если вам приходится работать под контролем начальства, то справиться со своими эмоциями вам будет непросто. Желание привнести в работу нечто своё, индивидуальное, может расцениваться начальством как выходящее за рамки самоуправство. Успешно пойдут дела у индивидуальных предпринимателей.