Лев: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Львов поддерживает вера, любовь, надежда, красивая мечта, творческое вдохновение. Положительные переживания могут склонить вас к идеализму, не слишком уместному в вашей ситуации. Не стоит никого в этом винить: скорее всего, вы сами рады обманываться и ненадолго уйти в мир приятных вам грез, и в данные сутки вы можете себе это позволить. Хорошо смотреть мотивирующие фильмы, слушать музыку.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Если вы не можете о чем-то прямо сообщить второй половинке, попробуйте намекнуть или подойти издалека. Главное – все-таки донести свое мнение о тревожащих проблемах. Одиноким Львам развитие событий может показаться слишком бурным, но интересным.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Львам рекомендуется проявить тактичность в отношениях с коллегами. Сегодня в вашем трудовом коллективе складывается нервозная психологическая атмосфера. Труднее всего будет заниматься одним единственным делом, требующим рутинных длительных усилий. Если обстановка позволит, беритесь за мелкие дела, которые можно выполнить быстро и сразу.