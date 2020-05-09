Рак: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Сегодня многими Раками движут добрые чувства. Нежелательна роль пассивного наблюдателя, благие намерения важно подкрепить делом. Хорошо принять участие в волонтерской программе или неформальной акции, оказать кому-то деликатную услугу. День благоприятен для занятий, связанных с просвещением, целительством, природой, животными. Он размывает формальные рамки и помогает взаимодействию без границ.

Любовный гороскоп на сегодня для Рака

Звезды подсказывают, что для многих Раков успехи в личных отношениях сегодня во многом зависят от того, сколько душевного тепла они вложат в общение со второй половинкой. Одинокие Раки могут вновь столкнуться с застарелой проблемой, связанной с бывшим возлюбленным.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рака

Сегодня Ракам желательно не вести переговоры о сотрудничестве с деловыми потенциальными партнерами. Дело в том, что достигнутые сегодня договоренности могут оказаться непрочными и контрагент может передумать, отказавшись от заявленной позиции. То же самое относится и к подписанию договоров. В сфере услуг проявите выдержку – клиент может оказаться весьма привередливым.