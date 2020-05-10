Исполните желание партнера — любовный гороскоп на 10 мая

Сегодня жизненно необходимо стать добрым волшебником для второй половинки.

Овен ‌‌

При большом желании Овны смогут увеличить свое влияние и завоевать авторитет у любимого человека. Главное – внимательнее отнеситесь к происходящим событиям и постарайтесь не пускать их на самотек. Одинокие Овны в этот день могут надеяться на создание романтического союза.

Телец

Астрологические влияния сегодняшнего дня могут подтолкнуть Тельцов к обсуждению планов на будущее. Постарайтесь прислушаться к тому, что говорит вторая половинка. Одиноким Тельцам стоит проявить осмотрительность, так как в круг вашего общения могут попасть сомнительные личности.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в этот день могут попасть в сложное положение. Если вы посвятите партнера в суть проблемы, то, скорее всего, услышите несколько интересных идей и оригинальных вариантов ее решения. Одиноким Близнецам стоит умерить пыл в проявлении инициатив.

Рак ‌‌

Звезды подсказывают Ракам, что сегодня им может быть важна предсказуемость поведения любимого человека. Если вы все же получите сюрприз, постарайтесь не растеряться и отреагировать адекватно ситуации. Для одиноких Раков этот день может быть непростым, но плодотворным.

Лев ‌‌

Не исключено, что вас ждет неожиданный знак внимания от объекта вашей страсти. В результате этого вас, скорее всего, ждет приток новых впечатлений и всплеск нежных чувств ко второй половинке. Одиноким Львам можно ожидать перемен к лучшему в контактах с противоположным полом.

Дева ‌‌

Астрологические влияния этого дня могут привнести в настроение Дев противоречивость. Одиноким Девам может придти в голову интересная идея, касающаяся знакомства с привлекательным человеком. Вам ничего не препятствует в ее реализации, так что смелее начинайте действовать.

Весы ‌‌

Звезды подсказывают Весам, что не стоит становиться объектом для обсуждений. Постарайтесь любыми путями избежать пересудов в адрес вашей пары, иначе между вами могут возникнуть осложнения и непонимания. У одиноких Весов в этот день значительно повышается вероятность начала служебного романа.

Скорпион

Для Скорпионов в событиях этого дня может ощущаться влияние судьбы. Скорее всего, у вас не будет выбора, и изменить ход ситуации вам тоже вряд ли удастся. Возможно, одиноким Скорпионам будет трудно проявить активность и инициативу в контактах с противоположным полом.

Стрелец

Стрельцам сегодня особенно важно воздержаться от нравоучений в адрес второй половинки. Не исключено, что одинокие Стрельцы в последний момент могут засомневаться и отложить запланированную встречу. Это хороший повод для того, чтобы проанализировать свои истинные желания.

Козерог

Если причиной эмоционального напряжения являются ваши невыполненные обещания, постарайтесь не откладывать дело в долгий ящик и поскорее реализовать желание второй половинки. У одиноких Козерогов сегодня, скорее всего, будет шанс начать новые романтические отношения.

Водолей

Не исключено, что некоторые Водолеи сегодня немного оторвутся от реальности. Звезды предостерегают вас от излишних фантазий и советуют опираться на факты. У одиноких Рыб в общении с новым знакомым будет возможность увидеть себя как в зеркале.

Рыбы ‌‌

Особенное значение в этот день для Рыб приобретают разнообразные нюансы и оттенки. Возможно, это поможет вам осознать почему в некоторых ситуациях вы с любимым человеком плохо понимаете друг друга. У одиноких Рыб может начаться роман, который станет полной неожиданностью для их ближайшего окружения.