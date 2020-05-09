Рыбы: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Рыбы склонны бежать от реальности в свои мечты. Что особенно вероятно, если не сделан выбор и длятся колебания. К бегству в иллюзии могут побудить незакрытые гештальты в любви или в такой тонкой сфере, как вера. Также, к эскапизму может толкать финансовая или бытовая неопределенность. В этот день лучше избегать покупок и сделок, важных решений. Обманчивы комфорт, искренность, интимность.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня вы может проявить наблюдательность в отношении пассии. Это поможет вам понять что является причинами событий, а что следствием. У одиноких Рыб может появиться новый объект симпатий или вы можете всерьез задаться целью найти кандидатуру на роль второй половинки.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Сегодня Рыбам будет нелегко заработать много денег. Возможно, ваши доходы даже снизятся. Вместе с тем, это благоприятный день для взаимодействия с друзьями и единомышленниками. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете оказывать существенное влияние на принятие коллективных решений. Успешно пойдут проектно-конструкторские работы и научные исследования.