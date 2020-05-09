Телец: гороскоп на сегодня, 9 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Тельцам лучше вплоть до ночи оставаться открытыми внешним влияниям, копить впечатления. Включенное «периферическое зрение» расширит ваш кругозор, даст пищу уму и материал для сравнений, подскажет нестандартный маневр. Хорошо оказаться в чуть легкомысленной экзотической обстановке. Стоит принять приглашение на пикник или другую тусовку. Возможны минуты рассеянности и иллюзий в финансовых вопросах.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Постарайтесь избежать прямого противостояния с объектом вашей симпатии, так как вряд ли выяснение отношений позитивно повлияет на ваш союз. Одиноким Тельцам сегодня пригодится их хороший вкус к модной одежде и аксессуарам. Это поможет произвести яркое впечатление на интересующего вас человека.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

Возможно, сегодня Тельцы будут ощущать некие ограничения, препятствующие вашей свободе самовыражения. Старайтесь не контактировать без необходимости с представителями власти и закона. Лучше не подавать исковые заявления в суд. Не нарушайте служебные инструкции – это может негативно отразиться на вашей репутации.