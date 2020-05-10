Сегодня повезет «жаворонкам» — гороскоп на 10 мая

18 лунные сутки. Начало этого дня благоприятно для «жаворонков»: уточненный секстиль Луны и Марса позволит им успеть что-то сделать еще ранним утром.

Полезно начать день с разминки, пробежки, оригинальной мотивирующей акции. Дальнейший ход событий потребует другой тактики. Вступление Луны в Козерог заставит собраться с мыслями, сузит выбор и поле для маневра, придаст любым действиям строго целевой характер. Настанет момент для конкретных полезных обновлений и обсуждения практических прикладных вопросов. Начинания с нуля не рекомендуются, акцент лучше сделать на завершении дела или определенного этапа пути.

Овен ‌‌

Для Овнов день стартует с короткой вспышки энтузиазма. На этой волне можно завершить вчерашний сюжет, но не стоит приступать к новым делам. Уже к полудню сменятся планы, сузится выбор. На первое место может выйти чувство долга, обязательство перед старшими, уважение к авторитетам. Придется мыслить прагматично и действовать более целенаправленно, например, заняться каким-то конкретным обновлением.

Телец

Утром Тельцам не стоит поддаваться случайным желаниям: любое действие будет тупиковой авантюрой. В лучшем случае, ваш импульс окажется бесполезным, а в худшем вредным, вы раньше времени потратите свои силы и ценный ресурс. Основная часть дня, напротив, чрезвычайно благоприятна для вашей активности. Вы ощутите неожиданный прилив энергии или получите помощь от друга, сможете отстоять свою правоту.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам не идти на поводу у чужого энтузиазма. Даже самые благие намерения будут бессильны против объективной реальности, а она в течение дня изменится. Ситуация может потребовать более скрупулезного соблюдения официальных условий, повышенного внимания к технике безопасности. Желательно отложить на время все новые начинания и заниматься исключительно завершением дел.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам лучше ориентироваться на обстановку. Что именно от вас требуется, станет ясно ближе к полудню. Если утром вы решили заняться тем или иным делом, не стоит увлекаться: скорее всего, для продолжения хлопот не будет условий. Это не самый подходящий момент для вашей персональной инициативы. Планы придется строить с учетом пожеланий партнера, настроения старших и (или) влиятельных людей.

Лев ‌‌

Сегодня Львам трудно воссоздать вчерашнюю атмосферу и продолжить полюбившуюся игру. Даже если вы вошли в азарт и готовы к ее продолжению, сменятся ее правила. Но ничто не мешает вам начать утро с чего-то бодрящего, например, короткой разминки или прогулки: это хороший способ до ночи остаться в боевой форме. День принесет новые обязанности, поможет внедрить в привычный режим полезное обновление.

Дева ‌‌

Начинания раннего утра закончатся для Дев тупиком, что не означает краха всех планов. Провальную стратегию сменит более толковая. Появится нужный настрой, будет поправлен прицел. Знакомые действия начнут совершаться автоматически, высвобождая вашу энергию для решения действительно неординарных задач. Подыграют вам и внешние условия. Несмотря на стартовую заминку, вы сможете рассчитывать на успех.

Весы ‌‌

Сегодня у Весов сузится поле выбора. Ранее утро неплохо начать с динамичной ноты: прогулки, пробежки. Основная часть дня задаст вам определенные условия и заставит вас мыслить практическими категориями. Звезды могут направить ваше внимание на домашние дела, семейные планы, отношения со старшими родственниками или влиятельными персонами. Может назреть разговор о жилье, деньгах, налогах, ресурсах.

Скорпион

Улучшение обстоятельств ждет Скорпионов ближе к полудню. Нужные люди неожиданно пойдут вам навстречу. В зависимости от ситуации, вы сможете наладить диалог, организовать встречу или выступление, подтвердить свои права, сделать откат назад или удачно отыграться. А вот на рывок вперед или отмену новых правил рассчитывать не стоит. Лучше пользоваться паузой, чтобы лишний раз укрепить свои позиции.

Стрелец

Для Стрельцов день начнется с желания двигаться по инерции выбранным путем (особенно, если на нем они уже достигли успеха). Однако судьба распорядится по-своему, вам придется сменить цель или стиль действий. Главной темой этих суток станет отдельный материальный вопрос или хозяйственно-экономическая ситуация в целом. Могут вызвать повышенный интерес покупки, особенно, конкретные полезные новинки.

Козерог

Козерогам не стоит начинать день со спешки и суеты: напрасный ранний старт дезориентирует и уведет ложным путем. Имеет смысл дождаться благоприятного стечения обстоятельств (звезды подсказывают, что ждать придется недолго). Не бойтесь пропустить нужный момент для действий: сегодня его легко почувствовать. Вы вряд ли спутаете с чем-то внезапный прилив энергии и ощущение собственной ресурсности.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше заниматься завершением старых дел или расчисткой поля для новых. Водолеи-жаворонки успеют сделать с утра нечто полезное, но развивать в этом направлении активность не стоит. Дальнейшее развитие событий потребует другой тактики. Придется стать серьезнее, ограничить выбор. Жесткие рамки помогут беречь здоровье, не разбрасываться временем, ценными идеями и другими ресурсами.

Рыбы ‌‌

Критичный период для Рыб - утро. В это время лучше воздержаться от целевых действий: они будут слишком явно отдавать авантюрой. Лучше подождать, пока судьба не даст убедительный знак. Это может быть внезапная смена обстоятельств, появление друга, свежая новость, уникальный шанс. Проявив терпение и встав на свой путь в нужный момент, вы сразу получите мощную информационную и моральную поддержку.