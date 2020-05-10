Ищите компромиссы — гороскоп на 11 мая

18-19 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге ставит акцент на обязанностях и долге, практичности и дальновидности, а также на уважении к авторитетам, законам, старшим, иерархии, влиятельным силам.

День может отбросить к прошлому, заставить задуматься о приостановке быстрого прогресса и пересмотре опрометчивой тактики «галопом по Европам». Удастся найти подходящий компромисс в болезненном вопросе. Совещания, визиты, платежи лучше перенести на утро. Все текущие дела предпочтительнее вести в закрытом режиме. Обсуждать имеет смысл лишь насущные мелочи, а в долгосрочных планах остановиться на промежуточном решении.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам важно мыслить стратегически, почаще проявлять дисциплину, ответственность и дальновидность. Звезды подсказывают, что наиболее мудрым решением в сложившейся ситауации будет приостановка бурной активности. Обсуждая насущные финансовые вопросы, инвестиции и покупки, помните, что многие темы такого рода вскоре «зависнут», окончательное решение по ним вряд ли будет принято именно сейчас.

Телец

Сегодня Тельцам необходимо верить в удачу и не сидеть сложа руки. Оптимизм оправдан: звезды готовы дать вам отсрочку, поблажку, помощь в нештатной ситуации. В центре внимания — контакты. Лучше не заглядывать далеко вперед, обсуждать горячие темы и текущие насущные дела. Важно успеть посетить инстанцию, высказать влиятельным людям свое мнение, подтвердить свои права или изложить насущные просьбы.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше отдать приоритет серьезным вопросам, особенно, защите денежных вкладов или имущественных прав. Не стоит откладывать визит в страховую компанию, налоговую инспекцию, посещение банка или склада. В то же время, рано считать подобный сюжет исчерпанным, особенно, в его финансовой части: любая история еще получит продолжение, будут уточняться цифры и пересматриваться документы.

Рак ‌‌

Ракам не стоит откладывать вжаные переговоры. Сегодня в них вряд ли будет поставлена жирная точка, но любой лишний контакт придаст вам уверенности. Будут преодолены острые сомнения, найдется временный компромисс. Стоит пользоваться любым шансом личной встречи с интересующим человеком, возможностью физически посетить то или иное учреждение, поддержать дружбу: это даст вам преимущество на будущее.

Лев ‌‌

Сегодня Львам будет полезно настроиться на деловитый профессиональный лад, вспомнить о долге, заняться накопившейся рутиной. Важно выполнять свою часть договора, не пренебрегать обязанностями, не смешивать дружбу и работу. Не стоит откладывать совещание, служебную переписку. Умение владеть собой, оставаться надежным исполнителем или грамотным руководителем положительно отразится на вашей карьере.

Дева ‌‌

В этот день Девы «на взлете», но возможностями следует пользоваться быстрее. Иначе нужные люди исчезнут с горизонта, пропадет настрой для беседы или закроется удобный путь. Впереди вас еще ждут повторные витки удачи, но не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Лучше поспешить, если дело касается контакта с иностранцем, учебы, педагогических мероприятий, разговора с детьми.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам поддерживать порядок и иерархию в доме, уважительно относиться к старшим, к семейным и национальным традициям, строже соблюдать закон и профессиональные правила. Также, требуется внимание к материальной части. Не стоит откладывать прояснение нюансов, связанных с банковским вкладом, кредитом, налогом, наследством, оплатой коммунальных услуг, безопасностью платежей.

Скорпион

Скорпионам день добавляет уверенности, помогает использовать знакомые пути и схемы поведения. Можно найти поддержку у влиятельных коллег и авторитетных родственников, лишний раз подтвердить свою профессиональную репутацию. Если на этот день назначены переговоры или важные личные встречи, звезды советуют начинать их как можно раньше, так как готовность собеседника к обратной связи будет снижаться.

Стрелец

Стрельцам стоит учесть, что все вопросы сегодня сводятся к материальной базе. Переговоры на финансовые темы, покупки и денежные переводы лучше планировать на первую половину дня. Отдав дань насущным мелочам, полезно найти время для общего анализа экономической ситуации, чтобы разобраться, какие выгоды и убытки сулит вам пауза в планах. Может наметиться задержка финансирования, отсрочка платежа.

Козерог

Сегодня уверенность Козерогов в себе или в покровительстве свыше растет с каждым часом. Может наметиться большая удача, компенсация. Дополнительным источником хорошего настроения станет преодоление болезненного противоречия в вашем доме, близком кругу или внутренней жизни. Это подходящий момент для того, чтобы пустить в ход свой талант, личное влияние, профессиональный или родительский авторитет.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям всюду держаться в тени и, по возможности, оставить при себе свое мнение. Прогресс в ваших планах на время откладывается. Даже если ваше присутствие необходимо, не стоит афишировать свои убеждения и прибегать к активным шагам напоказ. Сдержанность поможет вам сэкономить энергию, выиграть время, сберечь ресурсы, избежать скандала в деловых или семейных переговорах.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам лучше двигаться в общем русле событий. Хорошо объединиться с коллегами, ощутить причастность к влиятельному клану единомышленников. Если вы позиционируете себя одиночкой и не нуждаетесь в компании, полезно понаблюдать за внешними событиями, особенно, за идущими вокруг профессиональными, социальными и экономическими процессами. С личной инициативой любого рода желательно повременить.