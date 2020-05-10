На грани разрыва — любовный гороскоп на 11 мая

Проблемы придут в отношения со всем сторон.

Овен ‌‌

Скорее всего, Овнам придется разобраться почему то или иное мнение любимого человека вызывает у вас определенную эмоциональную реакцию. Одинокие Овны могут почувствовать симпатию к человеку, который этого не заслуживает. Может быть, стоит тратить время на более перспективные отношения?

Телец

В этот день на первом месте для Тельцов, скорее всего, будут стоять интересы вашего романтического союза. Вам стоит разобраться, в чем ваша пара действительно нуждается и что было намечено под влиянием мимолетного настроения. Не исключено, что планам одиноких Тельцов помешают действия завистников.

Близнецы

Не исключено, что ваш любимый человек сегодня будет склонен к поступкам, которые покажутся вам немного странными. Одиноким Близнецам доведется вернуться к старым нерешенным вопросам с неприступным человеком. Скорее всего, сейчас вы сможете вызвать к себе интерес.

Рак ‌‌

В этот день Ракам вряд ли легко будет разговаривать с любимым человеком, тем более добиться от партнера проявления конструктивных действий. Если одинокие Раки приложат усилия, чтобы завоевать признание противоположного пола, то будут рады результатам.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня подтолкнут Львов к тому, чтобы определиться с приоритетами в личной жизни. Постарайтесь проанализировать, что вас устраивает в любовном союзе, а что стоило бы изменить. Одиноким Львам, сегодня можно изучить информацию о потенциальных партнерах.

Дева ‌‌

Если в отношениях с любимым человеком вас что-то категорически перестало устраивать, постарайтесь спокойно и аргументировано убедить вторую половинку в собственной правоте. Одиноким Девам звезды советуют в полной мере задействовать возможности виртуального мира.

Весы ‌‌

Для того, чтобы общение с объектом вашей страсти сегодня было особенно гармоничным и плодотворным, постарайтесь увлечь пассию совместным делом. Одиноким Весам желательно не принимать на меру все, что вы услышите, так как многое из этого может быть рождено сплетнями.

Скорпион

Если сейчас вы отбросите все сомнения, будете настойчивыми и решительными, то вторая половинка в полной мере сможет оценить вашу многогранную личность. Небесные светила могут дать одиноким Скорпионам знак, который поможет сделать удачный выбор.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться в сложном положении из-за легкомысленного поведения своей второй половинки. В распоряжении одиноких Стрельцов в этот день может оказаться большое количество информации о потенциальном партнере.

Козерог

Личная жизнь Козерогов в этот день, скорее всего, будет стабильной, без неожиданностей и не выходящей за привычные для вас рамки. Некоторые одинокие Козероги в этот день будут пребывать в не очень хорошем настроении, и это станет еще одним препятствием на их пути к успеху.

Водолей

Если в этот день отношения со второй половинкой вас не радуют, пора задуматься о причинах возникшего между вами непонимания. Появившиеся в этот день у одиноких Водолеев романтические отношения будут развиваться, скорее всего, очень успешно, не принося переживаний.

Рыбы ‌‌

В этот день для Рыб особую важность приобретает способность к самоконтролю. Вряд ли вашей второй половинке понравится, если вы устроите выяснение отношений под влиянием ревности. Одиноким Рыбам стоит быть настороже при появлении нового контакта с представителем противоположного пола.