Козерог: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Козерогам не стоит начинать день со спешки и суеты: напрасный ранний старт дезориентирует и уведет ложным путем. Имеет смысл дождаться благоприятного стечения обстоятельств (звезды подсказывают, что ждать придется недолго). Не бойтесь пропустить нужный момент для действий: сегодня его легко почувствовать. Вы вряд ли спутаете с чем-то внезапный прилив энергии и ощущение собственной ресурсности.
Любовный гороскоп на сегодня для Козерога
Если причиной эмоционального напряжения являются ваши невыполненные обещания, постарайтесь не откладывать дело в долгий ящик и поскорее реализовать желание второй половинки. У одиноких Козерогов сегодня, скорее всего, будет шанс начать новые романтические отношения.
Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога
Козероги смогут привнести частичку своей индивидуальности в свою работу. Сегодня преуспевают работники профессий, призванных сделать жизнь людей приятнее и красивее. Прежде всего, это касается работников салонов красоты, фитнес-клубов, концертных залов, ресторанов и туристических агентств. Также вы можете рассчитывать просто на финансовую удачу.