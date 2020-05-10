Козерог: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Фото: Рамблер/гороскопы для каждого знака на сегодня

Козерогам не стоит начинать день со спешки и суеты: напрасный ранний старт дезориентирует и уведет ложным путем. Имеет смысл дождаться благоприятного стечения обстоятельств (звезды подсказывают, что ждать придется недолго). Не бойтесь пропустить нужный момент для действий: сегодня его легко почувствовать. Вы вряд ли спутаете с чем-то внезапный прилив энергии и ощущение собственной ресурсности.

Любовный гороскоп на сегодня для Козерога

Если причиной эмоционального напряжения являются ваши невыполненные обещания, постарайтесь не откладывать дело в долгий ящик и поскорее реализовать желание второй половинки. У одиноких Козерогов сегодня, скорее всего, будет шанс начать новые романтические отношения.

Финансовый гороскоп на сегодня для Козерога

Козероги смогут привнести частичку своей индивидуальности в свою работу. Сегодня преуспевают работники профессий, призванных сделать жизнь людей приятнее и красивее. Прежде всего, это касается работников салонов красоты, фитнес-клубов, концертных залов, ресторанов и туристических агентств. Также вы можете рассчитывать просто на финансовую удачу.