Скорпион: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Улучшение обстоятельств ждет Скорпионов ближе к полудню. Нужные люди неожиданно пойдут вам навстречу. В зависимости от ситуации, вы сможете наладить диалог, организовать встречу или выступление, подтвердить свои права, сделать откат назад или удачно отыграться. А вот на рывок вперед или отмену новых правил рассчитывать не стоит. Лучше пользоваться паузой, чтобы лишний раз укрепить свои позиции.

Любовный гороскоп на сегодня для Скорпиона

Для Скорпионов в событиях этого дня может ощущаться влияние судьбы. Скорее всего, у вас не будет выбора, и изменить ход ситуации вам тоже вряд ли удастся. Возможно, одиноким Скорпионам будет трудно проявить активность и инициативу в контактах с противоположным полом.

Финансовый гороскоп на сегодня для Скорпиона

Сегодня у Скорпионов исключительно удачный день для ведения переговоров о деловом партнерском сотрудничестве. Подписанные договора будут очень выгодными для вас и принесут вам новые доходы. Также это хорошее время для деловых встреч, обсуждения актуальных вопросов и работы с документами. Можно пробовать себя в новых видах деятельности.