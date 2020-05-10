Лев: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Сегодня Львам трудно воссоздать вчерашнюю атмосферу и продолжить полюбившуюся игру. Даже если вы вошли в азарт и готовы к ее продолжению, сменятся ее правила. Но ничто не мешает вам начать утро с чего-то бодрящего, например, короткой разминки или прогулки: это хороший способ до ночи остаться в боевой форме. День принесет новые обязанности, поможет внедрить в привычный режим полезное обновление.

Любовный гороскоп на сегодня для Льва

Не исключено, что вас ждет неожиданный знак внимания от объекта вашей страсти. В результате этого вас, скорее всего, ждет приток новых впечатлений и всплеск нежных чувств ко второй половинке. Одиноким Львам можно ожидать перемен к лучшему в контактах с противоположным полом.

Финансовый гороскоп на сегодня для Льва

Если Львы заняты поисками работы, то сегодняшний день обещает вам удачу. Звоните незамедлительно по тем объявлениям, которые вас заинтересуют, приходите на собеседования, рассылайте резюме – небесные силы объединятся для помощи вам в этом. Успех ждет тех, кто идет прямо к цели. Успешно поработают руководители – можно оптимизировать бюджет и делать кадровые перестановки.