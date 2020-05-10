Овен: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Для Овнов день стартует с короткой вспышки энтузиазма. На этой волне можно завершить вчерашний сюжет, но не стоит приступать к новым делам. Уже к полудню сменятся планы, сузится выбор. На первое место может выйти чувство долга, обязательство перед старшими, уважение к авторитетам. Придется мыслить прагматично и действовать более целенаправленно, например, заняться каким-то конкретным обновлением.

Любовный гороскоп на сегодня для Овна

При большом желании Овны смогут увеличить свое влияние и завоевать авторитет у любимого человека. Главное – внимательнее отнеситесь к происходящим событиям и постарайтесь не пускать их на самотек. Одинокие Овны в этот день могут надеяться на создание романтического союза.

Финансовый гороскоп на сегодня для Овна

У Овнов хорошее время для карьеры. Сегодня начальство будет всячески вам благоволить, помогать, поддерживать. Особенно это отразится на уровне ваших доходов. Если вы работаете индивидуально и выполняете заказы, то ваш труд обязательно будет востребован и хорошо оплачен. Также это благоприятное время для дополнительной подработки.