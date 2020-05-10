Телец: гороскоп на сегодня, 10 мая 2020 года – Рамблер/гороскопы

Утром Тельцам не стоит поддаваться случайным желаниям: любое действие будет тупиковой авантюрой. В лучшем случае, ваш импульс окажется бесполезным, а в худшем вредным, вы раньше времени потратите свои силы и ценный ресурс. Основная часть дня, напротив, чрезвычайно благоприятна для вашей активности. Вы ощутите неожиданный прилив энергии или получите помощь от друга, сможете отстоять свою правоту.

Любовный гороскоп на сегодня для Тельца

Астрологические влияния сегодняшнего дня могут подтолкнуть Тельцов к обсуждению планов на будущее. Постарайтесь прислушаться к тому, что говорит вторая половинка. Одиноким Тельцам стоит проявить осмотрительность, так как в круг вашего общения могут попасть сомнительные личности.

Финансовый гороскоп на сегодня для Тельца

У Тельцов это исключительно удачный день для старта личных инициатив, реализации своих замыслов. Если вы давно готовили к старту некий проект, то именно сегодня и надо его начинать. В этом случае ваша инициатива получит большую поддержку и развитие. Прислушивайтесь к советам друзей и единомышленников. Активнее обменивайтесь опытом.